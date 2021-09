Fans dicen que la ex de David Bisbal, Chenoa, se casó escondidas y ella responde.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Chenoa, ex de David Bisbal y de quien siempre se ha dicho que quedó enamorada de él por mucho tiempo, ha generado un intenso debate en sus redes sociales tras saludar a sus seguidores con una foto muy llamativa. En la instantánea, aparentemente carente de segundas lecturas, la artista mallorquina dedica una bonita sonrisa a la cámara al tiempo que sitúa su mano en primer plano: en ella aparece un anillo precioso y, hasta el momento, lleno de misterio, ya que según muchos de sus fans podría tratarse de una inesperada alianza de boda y que, para evitar el foco de la prensa, la cantante pudiese haberse casado a escondidas. Pero ella salió al paso antes los rumores y respondió.

Numerosos internautas, incluida su buena amiga María Bravo, se han lanzado en tromba a la sección de comentarios para tratar de aclarar la situación y recibir de boca de la propia Chenoa una explicación que les dejara satisfechos. “¿Es verdad que te has casado? Felicidades, cariño”, le ha dirigido la filántropa y exnovia de Bruce Willis para darle la enhorabuena antes de tiempo y curarse así en salud. “¿Pero te has casado ya? Tienes cara de felicidad y los ojos te brillan”, ha preguntado una admiradora. Y otros, fans más osados han asegurado que se casó a escondidas, precisamente para evitar todo la presión mediática que ha vivido en el pasado en su vida personal.

Rauda y veloz, la que fuera finalista de Operación Triunfo y el amor de aquel momento en la vida del cantante David Bisbal, Chenoa, ha respondido a sus fans y amigos desmintiendo que se hubiese casado. En cuanto a la alianza de boda que usa ha dicho que no es más que su anillo de compromiso, que ha combinado magistralmente con otra sortija que conmemora el segundo aniversario del inicio de su historia de amor con el doctor Miguel Sánchez Encinas, con quien pasará por el altar tan pronto como puedan organizar una boda a la altura de las expectativas y, sobre todo, sin riesgos asociados al coronavirus. View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa)

“¡Nooooo! Solo es mi anillo de pedida y el otro es de mi segundo aniversario de este año”, ha asegurado Chenoa tras ver el revuelo que había provocado su cándida foto. “Las ganas y la ilusión no se han perdido, pero en estos tiempos hay que ser prudentes. Cuando nuestros padres y familia estén vacunados… Espero que podamos celebrar la boda entonces”, revelaba meses atrás. View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa)

