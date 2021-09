“Jamás he robado un peso”, Inés Gómez Mont se pronuncia en Instagram para declarase inocente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras ser acusada Inés Gómez Mont junto con su esposo Víctor Álvarez Puga de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la presentadora de televisión se pronunció a través de sus redes sociales para declarase inocente.

A través de un comunicado, la conductora de 38 años dijo que jamás ha robado y mucho menos es parte del crimen organizado.

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.

“Jamás he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido $3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, se lee en el texto.

A inicios de septiembre se dio a conocer que ella su pareja eran acusados por los delitos de peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los $3 mil millones de pesos.

Ahora, la también modelo y Álvarez Puga son buscados por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en medios nacionales ha trascendido que la pareja se resguarda en Miami.

“Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso.

“Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia“, se agrega en el documento. View this post on Instagram A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont)

Víctor Álvarez Puga, pareja de Gómez Mont, viene de una familia de comerciantes y es abogado de profesión, quien junto con su hermano dirige el despacho CEO de Álvarez Puga & Asociados.

Te puede interesar

Inés Gómez Mont cubre las ventanas de su mansión para evitar ser vista por los paparazzi