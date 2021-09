Las impresionantes imágenes de una aurora austral que filmó un astronauta desde el espacio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los grandes misterios que existen a nuestro alrededor es todo aquello que tiene que ver con el Universo. Para muchos, no existe nada más apasionante que el tema del espacio, por lo que algunos desearían poder emprender un viaje para observar de cerca todo lo que han imaginado.

Afortunadamente, hoy en día, gracias a las redes sociales, personas que se han preparado para ser astronautas y han podido hacer un viaje espacial comparten sus experiencias, ya sea en fotos y videos, tal y como lo hace un astronauta francés llamado Thomas Pesquet, las cuales están dando mucho de qué hablar.

Pesquet forma parte del equipo que lleva a cabo la llamada Misión Alpha y en Instagram y Twitter compartió varias imágenes y clips que tomó a más de 400 kilómetros del planeta Tierra.

A bordo de la nave ISS ubicada en la Estación Espacial Internacional (EEI), logró captar una aurora verde que rodea a la Tierra “cubierta” de nubes, por lo que le regaló a los internautas una vista única de la estratósfera.

“Una aurora austral bajo la luz de la Luna. Las nubes compiten por la atención de la aurora sobre el océano azul“, fue el mensaje que Pesquet escribió en Instagram para acompañar su video. View this post on Instagram A post shared by Thomas Pesquet (@thom_astro)

El astronauta también ha subido imágenes del trabajo realizado por dicha expedición, así como videos de cómo se vive al interior de una nave espacial y otras fotos satelitales de distintos países o paisajes, que maravillaron a más de uno. View this post on Instagram A post shared by Thomas Pesquet (@thom_astro)

