Luis Suárez cree en el karma: “No me olvido que el año pasado me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enoje”

Luis Suárez no es rencoroso, pero tampoco olvido todo lo que vivió en el FC Barcelona la temporada pasada antes de salir al Atlético Madrid. Encontró refugio y goles en el colchonero después de ser señalado como el gran culpable de las desgracias futbolísticas del club.

En una entrevista exclusiva para TVE el delantero charrúa se sintió libre para conversar sobre sus últimos días en el club catalán, todo lo que vivió y cómo pasó página.

Le preguntaron su creía en el karma y fue tan letal como suele ser en el área para definir: “Sí. El karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enoje y yo como un profesional lo dijo el entrenador y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca porque soy así y el destino tendrá el final que tendrá que tener”.

Estas palabras coinciden con el mal momento del Barcelona en La Liga y en Champions, torneo en el que viene de caer en sus dos primeros juegos contra el Bayern Munich y Benfica.

Sobre si es rencoroso también negó vivir bajo esa circunstancia: “No, para nada, para nada. A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno, por el respeto que siempre he brindado pero rencoroso para nada”.

Ganó dos Botas de Oro en la era de Messi y Cristiao Ronaldo, un logro que lo hace sentir orgulloso porque se lo ganó con goles y no con votos. Sin embargo, reconoció que vivió muchas noches malas, llenas de dolor y tristezas en el club catalán.

En su primera temporada con el Atlético ganó La Liga y el gol clave lo facturó él mismo. Un ejemplo de automotivación.

“Después llegado el momento me molestaron las formas, ya lo dije, me dolieron, más que nada porque soy un jugador que siempre le di todo al Barcelona y me he entregado por completo al club, y que me trataran así me dolió, pero también con la autocrítica de decir por algo pasan las cosas, por algo suceden y el destino marcará quien acertó y quien no”, cerró el delantero del Atlético Madrid.

