Shakira fue atacada por dos jabalíes: “Me han reventado todo”, dice la cantante

A través de un video colgado en las redes sociales Shakira compartió con sus fans el hecho de haber sido atacada por una pareja de jabalíes. “Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado”, revelaba la intérprete en la sección Stories de la plataforma de Instagram.

La cantante también está dando mucho de qué hablar por las últimas publicaciones que ha posteado en Instagram en donde ella aparece como un dibujo de videojuegos. Totalmente sexy y sensual, también en los brazos de Gerard Piqué. Se sabe que este trabajo es una colaboración con el reputado artista multimedia Bosslogic cuyos beneficios irán directamente a parar a su fundación solidaria ‘Pies Descalzos’.

En uno de esos diseños en movimiento, la estrella del pop aparece enfundada en una armadura muy sugerente y envuelta en los brazos de un fornido ángel con el torso desnudo que tiene el rostro de Gerard Piqué, su marido y padre de sus hijos Milan y Sasha. El álter ego del futbolista del FC Barcelona lleva únicamente unas sandalias con espinilleras, al estilo de los dioses griegos y romanos, y un pequeño trozo de tela que solo cubre sus caderas y, por supuesto, sus partes nobles. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“Gracias a todos por su apoyo a mis primeros NFTs (esos ‘activos digitales’ que pueden adquirirse a modo de souvenirs) ¡Esto encantada de poder anunciaros que todos los ingresos irán dirigidos a financiar la construcción de la escuela de Pies Descalzos que estamos proyectando en Colombia”, ha escrito la artista en la descripción de una obra de arte que también cuenta con un pequeño perrito a los mandos de una nave espacial, de la que está colgado un conejito con una zanahoria entre las manos y una cinta en la frente.

