Shakira presenta a Gerard Piqué como un ‘ángel salvador’, y a ella como una sexy muñeca de videojuego

La cantante Shakira ha sorprendido gratamente a sus fans de Instagram, al tiempo que dejaba algo confundidos a otros tantos internautas, al compartir una serie de montajes artísticos que la retratan como una especie de heroína espacial inmersa en un mundo de fantasía que se adentra en el surrealismo. Se trata de una colaboración con el reputado artista multimedia Bosslogic cuyos beneficios irán directamente a parar a su fundación solidaria ‘Pies Descalzos’.

En uno de esos diseños en movimiento, la estrella del pop aparece enfundada en una armadura muy sugerente y envuelta en los brazos de un fornido ángel con el torso desnudo que tiene el rostro de Gerard Piqué, su marido y padre de sus hijos Milan y Sasha. El álter ego del futbolista del FC Barcelona lleva únicamente unas sandalias con espinilleras, al estilo de los dioses griegos y romanos, y un pequeño trozo de tela que solo cubre sus caderas y, por supuesto, sus partes nobles.

“Gracias a todos por su apoyo a mis primeros NFTs (esos ‘activos digitales’ que pueden adquirirse a modo de souvenirs) ¡Esto encantada de poder anunciaros que todos los ingresos irán dirigidos a financiar la construcción de la escuela de Pies Descalzos que estamos proyectando en Colombia”, ha escrito la artista en la descripción de una obra de arte que también cuenta con un pequeño perrito a los mandos de una nave espacial, de la que está colgado un conejito con una zanahoria entre las manos y una cinta en la frente.

Aunque Piqué es presentado en este indescriptible dibujo como su particular salvador, lo cierto es que Shakira ya demostró esta semana que no necesita a nadie para protegerse de cualquier amenaza. El miércoles, la diva explicaba a sus seguidores de Instagram que dos jabalíes le habían robado el bolso mientras paseaba con sus hijos por Barcelona: la artista no dudó en defenderse y finalmente recuperó sus pertenencias, aunque estas habían sido destrozadas por los animales.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado”, revelaba la intérprete en la sección Stories de la plataforma.

