Gloria Estefan no quería que Emilio supiera de su beso con Andy García

Gloria Estefan asegura que su amistad con Andy García tiene muchos años, por lo que actuar a su lado en la película “Father Of The Bride” fue muy especial; sin embargo, confiesa que las escenas candentes no fueron nada fáciles de realizar.

En entrevista al programa “ET“, la cantante confesó que desde hace más de cuarenta años nunca ha puesto sus labios en alguien que no sea su marido, Emilio Estefan, por lo que no quería que el productor se enterara que su mujer se había besado con el actor de origen cubano, ni siquiera tomando en cuenta que era ficción.

“Emilio no podía visitar el set de grabación en el que estábamos filmando, ¡por supuesto que no! Yo de ninguna manera iba a aceptar eso porque yo nunca he besado a nadie más aparte de mi marido. Ya estaba lo suficientemente nerviosa de grabar con Andy como para que además tuviera a Emilio enfrente. ¡Eso nunca!”, dijo Gloria.

Asimismo, la intérprete de “Mi Tierra” aseguró que no solamente temía lo que Emilio le fuera a decir, sino también por la reacción que pudiera tener Marivi Lorido, esposa del actor, pero él aseguró que ella entendía perfectamente su trabajo y que no había ningún problema en que realizara dichas escenas.

