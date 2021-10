Maradona en Cuba: “Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años, después de seis meses de relación”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Diego Armando Maradona no tenía momentos intermedios, su vida era intensa y sin frenos como el gol que le marcó a los ingleses en el Mundial del 86. Gambeteando hasta llegar al gol, así vivió hasta que falleció el pasado 25 de noviembre de 2020, sin parar y con una cantidad de cuentos que apenas empiezan a ver la luz.

En el año 2000, en un intento desesperado por rehabilitar al Diego del bajo mundo del alcohol y las drogas, Fidel Castro le abrió las puertas de Cuba para que empezara una nueva cruzada sin balón. En la isla fue a encontrarse consigo mismo y en ese trayecto dejó estelas del ser humando sin control que lo llevó al abismo.

21 años después, Mavys Álvarez destapó una de las aventuras nunca contadas de Maradona en la isla caribeña. Para ese momento tenía 16 años de edad y prácticamente la obligaron a estar junto al ‘10’ en su estadía en Cuba.

“Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba, y estaba deprimido. Y finalmente acepté”, declaró Álvarez a TeVe Canal 41 de Miami. Esta relación duró un tiempo y estuvo con él en La Pradera.

Relató cómo el ídolo argentino la llevó al oscuro mundo de las drogas, un lugar del que sufrió para salir. “La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer… Nunca imaginé que, después, me metería en las drogas de las que me costó tanto trabajo salir”, agregó.

“Es difícil hablar de esto. Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, me insistía. Esto fue después que llevábamos unos seis meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”, agregó Mavys en su doloroso relato.

También habló sobre el trauma que vivió, cuando Maradona la obligó a operarse los senos en Buenos Aires. “Tenía miedo de que la operación saliera mal, tener algún tipo de infección. Entonces él decidió operarme en Argentina. Fue difícil la operación porque se me abrieron los puntos; me tuve que quedar casi tres meses debido a las locuras de Diego Maradona”.

Otras mujeres acompañaron a Maradona

En una nota de La Nación, escrita por Diego Morini, relatan que otras mujeres como Mavys Álvarez también acompañaron a Maradona en La Pradera. Incluso, hacen mención a la posibilidad de que Diego dejara tres hijos en Cuba.

“Otras mujeres aseguraron haber estado allí con Maradona. Su ex abogado Matías Morla, tras la muerte del ex futbolista, dijo que creía que fuera posible que hubiera tres hijos no reconocidos en Cuba. En un programa de El Trece, el abogado aseguró que Maradona convivió en la casa 2 de La Pradera con otra chica, de 20 años, Adonay Fruto, que decidió quedarse allí pero acompañada de su madre, Marlén Cánovas”, reza parte de la nota.

“Con una pareja, con quien tuvo una relación más estable, tuvo un varón y una mujer, que –creo– se llevan dos años de diferencia”, declaró Morla en El diario de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani.

Aquí puedes ver la entrevista con Mavys Álvarez: https://www.youtube.com/watch?v=I7H_S06s-Nc