‘Movimiento Sin Fronteras’, un evento artístico por un sistema de inmigración más humano

Como parte del Mes de la Herencia Hispana, este sábado 2 de octubre, de 11 am a 6:30 pm, decenas de bailarines, músicos, cineastas, poetas y defensores de la inmigración provenientes de diferentes nacionalidades, se reunirán en la Judson Memorial Church (55 Washington Square South, New York, NY 10012) para reclamar que se humanice el sistema de inmigración de Estados Unidos a través del arte.

Bajo el nombre de Movimiento Sin Fronteras, este evento organizado por el creador de danza Richard Colton es gratis y abierto al público y tiene una versión corta, de 90 minutos, el domingo 3 de octubre en el Jersey City Theatre Center.

“Espero que esta mezcla de poesía, danza, cine, filosofía y expresión en defensa de la inmigración sea una experiencia visceral de generosidad y hospitalidad que nos lleve a humanizar, despenalizar y desmilitarizar la inmigración y la que aportamos desde nuestras vivencias”, dijo Colton .

Movimiento Sin Fronteras (MWB): Un día de arte y actuaciones para celebrar la New York Immigration Coalition, UnLocal y Gente Unida, son tres organizaciones dinámicas que crean sistemas de apoyo para quienes navegan por el sistema de inmigración; es un día de espectáculos y eventos artísticos que busca derribar muros y traspasar fronteras.

Concebido, dirigido y producido por Colton, en colaboración con Judson Memorial Church, Movimiento Sin Fronteras incluye a los bailarines y coreógrafos Mariana Valencia, Ernesto Breton y Rudy Perez, Jimena Paz, Francisco Cordova, Horacio Macuacua, Francesca Harper, Edivaldo Ernesto y Shamel Pitts y TRIBE; al artista multidisciplinario Emilio Rojas en asocio con los bailarines Arthur Avilés, Jonathan Gonzales, Maxi Kawkeye Canion y Mio Ishikawa; al músico Antonio Sánchez y su banda en colaboración con Thana Alexa, Jordan Peters, Carmen Staaf y Noam Wiesenberg y el poeta Jonathan Mendoza.

Otros participantes serán Margo Jefferson, escritora y ganadora del premio Pulitzer; Claudia Rankine, poeta y parte de The Racial Imaginary Institute; Gina Belafonte, directora ejecutiva de Sankofa; Xaviera Simmons, artista visual; Enrique Morones, fundador de Border Angels y Fundador y Director de Gente Unida; los miembros de UnLocal junto a la cineasta Adelita Husni-Bey; los miembros de New York Immigration Coalition; Roger H. Brown, ex presidente de Berklee College of Music; Shagufa Habibi, activista del deporte y la educación. El reverendo Micah Bucey de Judson Memorial Church y el productor y activista musical Raoul Roach.

Movimiento Sin Fronteras estará proyectando la pelicula Chiron de Adelita Husni-Bey y quien estará presente; el proyecto documental The Path To Freedom (El camino a la libertad) de la fotoperiodista Tish Lampert, editado por James Coblentz; y el estreno de Ghost Presences, una nueva colaboración cinematográfica creada por Emilio Rojas y el poeta Sibani Sen y basada en la fotografía de paisajes fronterizos de Lampert.

El evento es gratuito y abierto al público, con una donación sugerida de $20. Se recomienda reservar con este enlace: https://www.eventbrite.com/e/movement-without-borders-tickets-169389573775

CUÁNDO: Sábado 2 de octubre, 11 AM – 6:30 PM

DÓNDE: Judson Memorial Church – 55 Washington Square South (between Thompson and Sullivan Streets) en Manhattan.

Para obtener información sobre los protocolos de salud y seguridad para este evento, visite: www.movementwithoutborders.com

Una versión de 90 minutos de este evento se llevará a cabo el domingo 3 de octubre en el Jersey City Theatre Center como parte del Voices International Theatre Festival. Más información en www.jctcenter.org

Algunos de los participantes en Movimientos Sin Fronteras son:

EMILIO ROJAS: CINEASTA / PERFORMANCE

Nacido en México, ahora radicado en Nueva York, originalmente inmerso en la fotografía y el cine, su trabajo se fue convirtiendo en performances a lo largo de los años. Emilio se dedica a la enseñanza de las artes escénicas, siendo uno de los profesores más jóvenes de Bard College. Su obra la ha dedicado a temas e imágenes de frontera y arraigo, siendo el árbol un tema recurrente, al que busca como conexión en su arte para encontrar en la experiencia del inmigrante la necesidad y la alegría de nuevas raíces en quienes están en tránsito. Su trabajo está lleno de líneas que desaparecen.

MARIANA VALENCIA: COREÓGRAFA / BAILARINA

Nacida en Chicago, de madre de guatemalteca y padre yugoslavo, Mariana esta radicada en Nueva York, en donde su obra emerge traspasando fronteras y personifica a una artista que hace las preguntas que han estado ocultas en ciertas respuestas. Yugoslavia es la obra que Mariana estará presentando en MWB y a donde explora un viaje que hizo a Yugoslavia en el que profundiza el misterio de los progenitores.

JIMENA PAZ: COREÓGRAFA / BAILARINA

Nacida en Argentina, vive y trabaja entre Nueva York y Filadelfia. Jimena tuvo como profesora a la coreógrafa ítalo-argentina, Iris Scaccheri quien a su vez fue formada en Berlín. La danza que Jimena estrena en MWB surge de un baile que Scaccheri le enseñó de niña en Buenos Aires y que la propia Scaccheri aprendió en Berlín tras emigrar de Italia. Una pieza de la coreógrafa expresionista alemana Dore Hoyer a la que Jimena diseñó los pasos cuando era niña. Décadas más tarde, utilizando estas notas, Jimena ahonda en el significado de esta danza migratoria y evoca las fronteras del espacio y del tiempo; las políticas y personales que se han ido borrando en su propio viaje.

Foto: Cortesía

ANTONIO SÁNCHEZ: COMPOSITOR / BATERISTA

JONATHAN MENDOZA: POETA

El multipremiado baterista y compositor mexicano-estadounidense Antonio Sánchez estará presentando con su banda algunas canciones de su álbum “Lines in the Sand”, una oda a la belleza y lucha dentro de la experiencia migratoria. Mientras que el poeta mexicano-estadounidense Jonathan Mendoza finaliza este programa con la lectura de un poema sobre migración.

CLAUDIA RANKINE / THE RACIAL IMAGINARY: POETA / MODERADORA

XAVIERA SIMMONS: ARTISTA VISUAL

FRANCESCA HARPER: COREÓGRAFA

MARGO JEFFERSON: ESCRITORA

Claudia Rankine / The Racial Imaginary Institute en conversación con la artista visual Xaviera Simmons, la coreógrafa Francesca Harper y la escritora Margo Jefferson. Luego, el poema “Swerve” de Claudia Rankine será leído e interpretado por el coreógrafo Shamel Pitts / TRIBE. El programa es inspirado en los escritos de Claudia sobre la “fragilidad y posibilidad de nosotros”. Frontera, nación y deseo de hogar serán los temas recurrentes en esta conversación. Y la experiencia de la migración en la experiencia afroamericana.

FRANCISCO CORDOVA: BAILARÍN

Francisco Córdova quien se posiciona dentro del mercado escénico internacional como intérprete, coreógrafo y educador llevando su danza a más de 30 países alrededor del mundo. Actualmente está calificado como uno de los educadores e intérpretes más representativos del nuevo panorama europeo de la danza contemporánea. Para MWB Francisco improvisará y festejará el concepto de la condición inspirado en el poema de Mohsin Hamid que en una de sus líneas dice: “ser humano es migrar hacia adelante en el tiempo, los segundos como islas, donde llegamos, náufragos, y de donde somos arrastrados por la marea, llegando una y otra vez, en un nuevo instante, en una nueva isla, una que, como siempre, nunca antes habíamos experimentado “.

COVERAGE REVISITED: BASADA EN UNA COREOGRAFÍA DE RUDY PEREZ Y LA INTERPRETACIÓN DE ERNESTO BRETON DE STEPHAN PETRONIO COMPANY

Una danza de fronteras (políticas, psicológicas, sexuales, sociales) exploradas y entrelazadas; esta obra icónica de 1970 comienza con el bailarín demarcando con sus pasos un gran cuadrado en el escenario. El bailarín se convierte en el hombre común, por dentro y por fuera, con una partitura sonora que crea muros y fisuras, tal vez ¿enfrentando el confinamiento, encontrando la libertad?

Foto: Cortesía

ENRIQUE MORONES: FUNDADOR Y DIRECTOR DE BORDER ANGELS / GENTE UNIDA

ADELITA HUSNI-BEY: CINEASTA

MICAH BUCEY: REVERENDO DEL JUDSON MEMORIAL CHURCH

CHRISTIAN DÍAZ: DIRECTOR DE UNLOCAL

ANU JOSHIN: DIRECTOR DE NEW YORK IMMIGRATION COALITION

Activistas y fundadores de organizaciones en pro del inmigrante hablarán sobre su trabajo como incansables defensores de la inmigración. Ellos son: Enrique Morones, fundador de Border Angels y Gente Unida; la cineasta Adelita Husni-Bey directora del filme “Chiron”; el reverendo Micah Bucey del Judson Memorial Church; Christian Díaz director y fundador de UnLocal; Anu Joshin de la Coalición de Inmigración de Nueva York y la estudiante Shagufa Habibi quien contará su historia personal como inmigrante de Afganistán, quien llegó recientemente a U.S. a estudiar.