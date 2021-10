Cardi B no se ha operado para recuperar su figura tras el nacimiento de su segundo hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras el nacimiento de su primera hija con el rapero Offset, Cardi B se sometió a una liposucción que no trató de ocultar a sus fans, en especial cuando salió mal después de que ella retomara su antiguo ritmo de trabajo demasiado rápido. En cualquier caso, su decisión de recurrir a la cirugía estética al poco de dar a luz consiguió que muchos dieran por sentado que haría lo mismo después de la llegada al mundo de su segundo retoño, lo cual no podría estar más lejos de la realidad.

“Todo el mundo me dice: ‘Cardi, estás tan en forma, ¿qué has hecho? ¿Te has hecho una liposucción? ¿Te has hecho una abdominoplastia? No puedes pasar por quirófano después del parto, especialmente si eres como yo, porque perdí mucha sangre. Algún día les hablaré de la locura de parto que tuve”, le ha asegurado a sus fans ahora en Instagram.

La artista también ha dejado claro que su supuestamente ‘espectacular’ recuperación se debe a su habilidad para posar de la manera más favorecedora posible ante la cámara, según ha explicado en esa misma plataforma para demostrar a sus seguidores que no existen fórmulas milagrosas y que cada persona es un mundo.

“Tomen su propio tiempo. Resulta muy duro lidiar con niños, especialmente cuando tienes dos pequeños”, les ha aconsejado a todos.

