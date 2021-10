Disney World en Florida inicia celebración del 50 aniversario de los parques con la chispa latina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Es la tercera ocasión que los mexicanos Alejandra Canales y Saúl Moreno visitan Disney World en Orlando, Florida. Pero esta vez, la compañía les promete la celebración más mágica del mundo.

Aunque la pareja de esposos reside en Stockton, California, estado donde ubica Disneyland, de por sí viajar a los parques en Bay Lake significa un nivel más elevado de aventura.

“Somos de California y solamente hay dos parques allá, y aquí hay cuatro. Es la misma magia, pero son cuatro parques, son más opciones”, dijo Moreno al ser abordado por El Diario de Nueva York sobre la decisión de viajar para esta fecha cuando se celebran los 50 años de los parques temáticos en la ciudad floridana.

Para garantizar una experiencia sin precedente y acceso a las distintas atracciones en medio de las limitaciones por la pandemia, los hispanos empezaron a planear la travesía seis meses atrás, y arribaron a Orlando el lunes pasado.

Aunque es la tercera ocasión, los asistentes recurrentes aseguran que pasear por Disney siempre se siente como la primera vez.

La posibilidad de volver a disfrutar como niños, independientemente de la edad, y el trato inclusivo que reciben del personal de los parques, son dos de las razones por las que vuelven.

“Aquí todos son niños, a cualquier edad somos niños. Estamos el día entero contentos”, describió Moreno.

“Es la experiencia, te hacen sentir bien de verdad, que eres un invitado muy apreciado, te tratan bien…y todo está limpio, todo está bonito”, agregó por su parte Canales.

Esas ideas sobre la felicidad como valor, y la promesa de un mundo mejor en el que la fantasía y la imaginación son el eje para alcanzar cualquier sueño, fue lo que, desde antes del 1 de octubre de 1971 (fecha oficial de la inauguración), guió los planes de Walt Disney World para crear el espacio mágico.

Hoy, con motivo de las cinco décadas de la apertura de estos parques (Epcot, Magic Kingdom, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom), las bases que los sostienen siguen siendo las mismas.

“Como ‘cast member’ (miembro de elenco) lo más majestuoso de esta celebración es el hecho de que la historia de lo que somos como compañía, el legado que Walt nos dejó cuando fundó la compañía, todavía ese legado se encuentra aquí. Y, sí, hemos cambiado, hemos evolucionado, eso es parte de, si uno no evoluciona, uno no sigue hacia adelante. Pero, todavía, en el centro de todo, está lo que él quería que fuéramos -primero que nada- un lugar que cuando las personas vienen, se olvidan de la realidad, y entran a un mundo donde se puedan divertir, no importa la edad, seas un niño o seas un niño grande como nosotros”, planteó Vanessa Rosas, una boricua que se desempeña como administradora de Desarrollo de Negocios de Deportes en Walt Disney Parks & Resorts.

El espéctaculo “Harmonious” en Epcot incluye la colaboración de 240 artistas de alrededor del mundo. Foto: cortesía Disney.

“Harmonious” es uno de los dos shows nocturnos inaugurados por Disney con motivo del 50 aniversario de sus parques en Orlando, Florida. Foto: cortesía Disney.

Entre los cambios asociados al aniversario número 50, destaca el nuevo espectáculo de luces, agua y fuegos artificiales cada noche en World Showcase Lagoon de Epcot Center como parte de la expansión del parque que se espera continúe por al menos los próximos dos años.

El show “Harmonious”, uno de los más grandes en la historia de Disney, une a más 240 músicos y cantantes, 13 idiomas y 15 canciones clásicas de Disney interpretadas con el estilo particular de cada artista.

La exposición combina pantallas gigantes flotantes, fuentes móviles, luces, pirotecnia y lásers con una vista de 360 grados.

Es la primera vez que la presencia hispana se integra a uno de estos espectáculos con las voces del cantante boricua Luis Fonsi, y la mexicana Joy, del dúo “Jesse & Joy” como parte del elenco de artistas.

“Harmonious”, un show que busca destacar la importancia de hispanos y otras minorías en EE.UU.

A juicio de la cubanoamericana Karina Mena, productora creativa en la celebración de los 50 años, el show es prueba del compromiso de la empresa en desarrollar contenido relevante no solo para hispanos sino para otras minorías en Estados Unidos.

“Eso fue un proceso que demoró unos cinco años, porque la autenticidad es muy importante para tener esa representación, y, durante el show, tenemos las canciones favoritas de Disney interpretadas en más de 12 idiomas, por un elenco de casi 240 músicos y cantantes de todas partes del mundo. Y esa fue una prioridad grande tener esa representación inclusiva de diferentes culturas del mundo”, abundó Mena, quien desde niñez ha vivido maravillada con la música de Disney como pieza clave de su infraestructura física y fílmica.

En ese sentido, “Harmonious” celebra la armonía de la conexión humana a través de la música.

“La música es un tema universal. Es el único idioma que se puede sentir en el corazón y tiene el poder para inspirar y unificarnos como seres humanos”, consideró la también cantante y exoradora del show “American Idol Experience”.

Sarah Domenech, gerente de relaciones públicas de Disney para el público hispano, coincidió con Mena sobre la importancia de incluir a la comunidad hispana en esta celebración.

“Con eso nada más (Harmonious) tenemos un súper granito ahí puesto. Estamos añadiendo también muchas cosas de la película de ‘Coco’. A pesar de que es una película muy basada en México, es una que ha apelado mucho a los sentimientos y a generaciones de latinos que siempre estamos con nuestras abuelitas y nuestros bisabuelos…”, amplió la también boricua.

Luis Fonsi y Joy, de “Jesse & Joy”, representantes de la cultura latina

Para Fonsi, su participación en el espectáculo fue una nueva faceta de su “recorrido fantástico” por Disney World.

“Hace un año que me llamó uno de los productores de este show, estaban buscando una voz que representara la cultura latina para hacer la voz de esta película ‘Coco’, de este tema ‘Remember me’. Honestamente, no sé cómo llegaron, pero estoy feliz de que lo hayan hecho porque tengo mucho vínculo con Disney, viví varios años aquí en esta ciudad, y a quién no le gusta la música de Disney”, expresó el puertorriqueño en un intercambio exclusivo con medios de prensa hispanos desde Disney Contemporary Resort.

“(El productor) me habló mucho de este proyecto Harmonious. Va a ser el show más importante que ha hecho Disney, va a mezclar culturas, idiomas; y ya, cuando me empieza a hablar de ese punto de vista, tenemos que representar a nuestro idioma, a nuestra cultura, a nuestra isla (Puerto Rico), y ahí, pues dije que sí rápido”, añadió el cantante conocido mundialmente por la popularidad de su tema “Despacito”.

“Harmonious”, sin embargo, no es la única novedad por los 50 años.

El castillo de Cenicienta en Magic Kingdom se iluminará con un espectáculo de luces y fuegos artificiales como parte del show “Enchantment”. Foto: cortesía Disney.

“Enchantment” incluye imágenes proyectadas en el castillo de las distintas películas de Disney. Foto: cortesía Disney.

Quienes visiten los parques temáticos durante los próximos 18 meses se toparán con 50 esculturas doradas de los distintos personajes de Disney distribuidas por Magic Kingdom. Figuras emblemáticas de Disney, como Mickey y Minnie, además se pasearán vestidos de gala por las instalaciones del lugar.

“Enchantment” es otro de los espectáculos nocturnos que podrán ver diariamente los visitantes, pero en Magic Kingdom.

Como parte de la presentación, el castillo de la Cenicienta se iluminará cada noche hasta Main Street (calle principal de acceso al parque) con luces e imágenes de las películas de Disney mientras fuegos artificiales iluminan los cielos.

“El centro de todo está representado en el castillo de la Cenicienta, porque ahí uno ve lo grande que quiso ser ese sueño. El castillo se ha revestido con colores iridiscentes y detalles de cintas y el logo del 50 aniversario…”, destacó Rosas sobre la renovada imagen de la icónica estructura y áreas aledañas.

Disney amplía la oferta gastronómica para el 50 aniversario

El equipo de Disney tampoco se ha olvidado de ampliar la variada oferta gastronómica en sus parques con motivo de la festividad.

Quienes lleguen hasta Epcot podrán saborear platos de los seis continentes en los distintos quioscos distribuidos a lo largo del espacio en el “Food and Wine Festival”.

La selección de comidas y bebidas se extiende hasta el 20 de noviembre.

Algunos de los platos disponibles como parte del “Food and Wine Festival” en Epcot. Foto: cortesía Disney.



El festival culinario incluye platos de los seis continentes. Foto: cortesía Disney.

Los postres son parte esencial del festival. Foto: cortesía Disney.

También, como parte de las opciones culinarias, Disney inauguró el restaurante Space 220 con el menú del chef Marc Lusche. Es una experiencia fuera de este mundo en la que los visitantes se elevan unas 220 millas en un ascensor en World Discovery de Epcot para comer desde un “Centauri Burger* y la “Big Bang Burrata” hasta la “Galactic Lobster Globe”. Mientras degustan los platos, siguen viajando al “espacio” a través las imágenes tridimensionales de astronautas y otros elementos del cosmos.

El nuevo restaurante Space 2020 ubica en World Discovery de Epcot. Foto: cortesía Disney.

Los visitantes a Space 220 llegan al restaurante a través de un elevador. Foto: cortesía Disney.

Un túnel galáctico conecta a los clientes al restaurante. Foto: cortesía Disney.

Para los amantes de las crepas, junto al estreno del recorrido de Remy’s Ratatouille Adventure, basado en la exitosa película de Pixar del mismo nombre, “La Creperie de Paris”, en el pabellón de Francia, las creaciones del chef Jérôme Bocuse, incluyen desde masas rellenas de salmón hasta chocolate de nueces.

En el nuevo recorrido de Remy’s Ratatouille Adventure en el pabellón de Francia en Epcot, los visitantes se achican como el famoso ratoncito de la película de Pixar. Foto: cortesía Disney.





La nueva atracción de Disney espera complacer a grandes y chicos. Foto: cortesía Disney.

“La Creperie de Paris”, en el pabellón de Francia, ofrece las creaciones del chef Jérôme Bocuse. Foto: cortesía Disney.

Visitantes deben reservar espacios a los parques por internet

Cabe señalar que para acceder sin problemas a todas estas atracciones, es requerido que los visitantes reserven por internet las entradas además de comprar los boletos con anticipación.

Las mascarillas no son obligatorias en áreas exteriores, más sí en los espacios cerrados desde que Disney reabrió en julio del año pasado tras el cierre temporal que inició en marzo.

“Nosotros empezamos la reapertura de Disney en todos nuestros parques alrededor del mundo con capacidad limitada y con un sistema nuevo de reservaciones. No solamente necesitas tus boletos para entrar, necesitas reservar el día y el parque que vas a visitar, y eso ha sido un ajuste para todo el mundo, pero hasta ahora ha funcionado muy bien”, especificó Domenech.

“Ahora la planificación es más importante que antes, planificar bien tu visita, tus días y ver a qué parque vas a ir”, puntualizó la portavoz.