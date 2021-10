Habrá Yankees-Red Sox en Playoffs: Aaron Judge fue el héroe de New York con hit ganador en la novena entrada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Partido empatado. Último juego de la temporada, baja de la novena entrada, corredores en segunda y tercera base y un boleto a Playoffs en la línea. Con esa situación se encontró Aaron Judge y los New York Yankees este domingo. El estelar toletero no falló y dio un hit impulsor que aseguró la presencia de los neoyorquinos en la fiesta de octubre en la MLB.

Judge dio un batazo por el cuadro que fue atrapado por el segunda base, quien intentó hacer out al corredor de tercera que avanzó hacia el plato. No obstante, la naturaleza del batazo y la rapidez del corredor en cuestión bastaron para que los Yankees dejaran en el terreno a los Tampa Bay Rays, y así conservaran su puesto en la zona de comodines de la Liga Americana.

All Rise to the Occasion. pic.twitter.com/EOtbLMglep — New York Yankees (@Yankees) October 3, 2021

Toronto y Seattle asechaban a Yankees y a Boston de cara al último día de la ronda regular. Un derrota de New York, combinada con un triunfo alguno de los dos equipos mencionados al inicio, hubiese generado al menos un empate.

Pero tanto Yankees como Boston cumplieron. Mientras Judge dejaba en el terreno a Tampa, Rafael Devers daba un jonrón de dos carreras que llevó a los Red Sox a derrotar a los Washington Nationals.