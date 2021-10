El brillo se apodera del maquillaje de otoño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Colores metalizados, brillos, escarcha, pestañas postizas, todo lo que sea necesario para destacar los ojos. Esa es la orden para maquillarse este otoño, según Mariela Bagnato, famosa por crear muchos de los looks de las artistas latinas.

Y es que solo hace falta ver los desfiles o shows de tv, para saber que los ojos son los protagonistas actuales, con diseños de doble delineado y el uso de tonos muy llamativos.

“Los delineadores gráficos están en tendencia, con dobles líneas, esquinas marcadas en forma de V, con puntos, maquillajes muy poco convencionales”, dice la maquilladora argentina, quien es además vocera de Mary Kay.

Para alcanzar estos looks de manera correcta, Bagnato recomienda fijarse bien en la forma del ojo de cada persona, y aplicar la técnica de acuerdo a dicha forma.

“El delineador hay que aplicarlo dependiendo de cada ojo. Hay unos con formas más almendradas, otros que caen más para abajo, etc.”, explica. “Si lo quieres levantar, tienes que ir delineando desde la mitad y vas marcando hacia arriba”.

Bagnato recomienda los nuevos delineadores Mary Kay At Play Metallic Eyeliner Edicion Limitada, que vienen en plateado y bronce.

“Lo bueno es que con este tipo de productos puedes practicar todas estas tendencias de manera fácil”, asegura.

Mary Kay At Play Metallic Eyeliner Edicion Limitada.



El arte de iluminar

Los iluminadores o highlighters son otro elemento importante a la hora de darle brillo al rostro, ya que este tipo de productos hace que la piel se vea más radiante, más joven.

“Lo primero que se va perdiendo es el colágeno, la elastina, la luminosidad, y con los iluminadores se logra un efecto de piel más jóven, más lozana y radiante”, asegura la experta. “Yo recomiendo usarlo en los puntos de elevación, no en todo el rostro. En los pómulos, en el puente de la nariz, en el arco de la ceja, en el mentón. No me gusta usarlo en la frente,por ejemplo porque crea un efecto grasoso”.

Bagnato usa en sus maquillajes la Mary Kay Precious Gems Collection, un producto con dos tonalidades: rosado y champaña.

Mary Kay Precious Gems Collection



“Para pieles trigueñas, el rosado se va a ver más natural, pero si quieres ese pop, puedes usar el otro. Para pieles más claras, el champaña se ve más natural. A mi me gusta mezclar los dos”, explica, agregando que se pueden aplicar con una brocha o con los dedos. “Si te gusta más el maquillaje mate, mantente lejos de este producto durante el día y déjalo más para la noche, para obtener un poco de “glow”.

Finalmente, Bagnato aconseja el no obsesionarse con quererse ver como alguna famosa, “porque esas fotos tienen filtro. Lo importante es cuidar la piel para que esté sana”.

Mary Kay Matte + Shine Lip Set Edicion Limitada.

Más información sobre los productos, en https://www.marykay.com/