House of The Dragon: HBO Max publicó el primer tráiler de la tan ansiada precuela de ‘Game of Thrones’

La espera por fin ha terminado, los fanáticos de esta aclamada serie llevan esperando por muchísimo tiempo la nueva producción de HBO. La plataforma estadounidense publicó esta mañana el primer tráiler oficial de House of The Dragon, un adelanto que sorprendió a más de un usuario y dejó las expectativas muy en alto para el futuro.

Este nuevo spin-off sin duda promete mucha epicidad y una dosis llena de fantasía que estará a la altura de las ocho primeras temporadas de su predecesora. House of The Dragon transcurrirá 300 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y abarcará la novela ‘Fuego y sangre’.

En el teaser podemos ver a los nuevos personajes que participarán en esta serie precuela de Juego de Tronos, una producción que contará nuevamente con el regreso de George R. R. Martin, esta vez tomando las riendas de co-creador y productor ejecutivo. Asimismo, Ryan Condal y Miguel Sapochnik serán los showrunners, este último dirigirá los dos primeros episodios de House of The Dragon.

Según una nota de prensa, HBO Max dio más detalles sobre cómo se llamarán los protagonistas que emprenderán esta nueva aventura llena de ficción y fantasía:

Will Johnson como Ser Vaemond Velaryon: hermano menor de Corlys Velaryon y comandante de la marina de Velaryon.

John Macmillan como Ser Laenor Velaryon – Hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen

Savannah Steyn como Lady Laena Velaryon – Hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen

Theo Nate como Ser Laenor Velaryon – Hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen

Otros personajes principales

Una de las incorporaciones que ha dado mucho de que hablar por parte de los espectadores es Paddy Considine, un actor inglés que ha participado en diversas series inglesas, tales como ‘El vigilante‘ y ‘Peaky Blinders’. Considine interpretará al rey Viserys I Targaryen, Rey de los Siete Reinos. Al actor y músico inglés le acompañarán Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D’ Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen y Matt Smith interpretando al Príncipe Daemon Targaryen.

¿De qué tratará House of The Dragon?

La historia de House of The Dragon tendrá lugar 300 antes de los eventos ya vistos de Game of Thrones y narrará el origen de la Casa Targaryen, desde sus inicios como una de las casas más influyentes de todo Poniente hasta su derrocamiento. La primera temporada de House of The Dragon tendrá 10 episodios y se estrenará en HBO Max en el 2022.