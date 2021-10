Adiós, New York: Boston acabó con la temporada de los Yankees con un partido perfecto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Boston Red Sox le ganó la gran batalla de la temporada a los New York Yankees: lo venció en el partido de los comodines de la Liga Americana (6-2), el cual inició los Playoffs de MLB y eliminó a los neoyorquinos de la pelea por el título.

En el Fenway Park de Boston, los locales no tuvieron contemplación con su acérrimo rival. Y lo mejor que pudieron hacer fue iniciar con buen pie un partido de vida o muerte: picaron adelante con un jonrón de dos carreras en el primer episodio.

Xander Bogaerts, con Rafael Devers en base, no desaprovechó un cambio de velocidad de Gerrit Cole que se quedó en la mitad del plato para desaparecer la pelota del parque.

XANDER SETS THE TONE. pic.twitter.com/ObS9mP8Qr2 — Red Sox (@RedSox) October 6, 2021

Rápidamente los Yankees entraron en una situación de alerta y peligro constante. Estaban abajo en el marcador en el partido más importante de la temporada, ante su rival clásico y en contra de los fanáticos locales.

Con la confianza que genera estar en ventaja, Nathan Eovaldi dominaba a los bateadores de New York. No tardó Boston en sacar del partido al as de la rotación neoyorquina: un jonrón de Kyle Schwarber abrió la tercera entrada. Luego, un hit y un boleto de forma consecutiva agotaron la paciencia del manager Aaron Boone.

What's better than a Schwarbomb?

A postseason Schwar💣. pic.twitter.com/zj2vMIBxeu— Red Sox (@RedSox) October 6, 2021

El sexto inning marcó un antes y un después en el desenlace del partido. Los Yankees se acercaron con un jonrón de Anthony Rizzo. Posteriormente, con un out y hombre en primera, Giancarlo Stanton estuvo a punto de sacar la pelota del parque.

Eso hubiese significado el empate. Pero ocurrió todo lo contrario: la bola pegó del “monstruo verde”, y el corrredor que estaba en primera fue puesto out en home tras una excelente jugada defensiva de Boston. Textbook. pic.twitter.com/kkOw8kkiqX— Red Sox (@RedSox) October 6, 2021

Anímicamente el golpe tumbó a los Yankees, que de inmediato fueron sacudidos por la ofensiva de los Red Sox. Alex Verdugo impulsó una carrera en el mismo sexto episodio, y luego sacó por completo del juego a los neoyorquinos una entrada después, añadiendo dos carreras impulsadas más. Not a repost. Dugie's just at it again. pic.twitter.com/HlwXgXXAR6— Red Sox (@RedSox) October 6, 2021

Stanton dio un jonrón para “maquillar” el resultado en la novena entrada. Insuficiente para los Yankees, que corrieron mal las bases y desde el principio estuvieron en problemas, cuando su mejor lanzador les falló. Se despidieron sin mostrar mayores argumentos.

Todas las batallas de la jornada las ganó Boston, que enfrentará a los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana.