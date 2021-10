Jaime Camil cantará el Himno Nacional de Estados Unidos en el partido de los Angeles Dodgers

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El reconocido actor y cantante mexicano Jaime Camil será el encargado de entonar el himno nacional en el partido de los Angeles Dodgers este miércoles ante los Cardenales de San Luis. Esta sería la tercera vez que Camil cantará el Himno Nacional de los Estados Unidos en un encuentro de las Grandes Ligas.

Recordemos que la primera ocasión en donde Jaime Camil entonó el himno nacional fue el 17 de septiembre de 2015 y la segunda ocurrió el 20 de septiembre de 2019. Los Angeles Dodgers abrirán el juego de postemporada este miércoles contra los Cardenales de San Luis, a las 5:10 PM en el Dodger Stadium.

La ceremonia inicial antes de que comience el partido entre los Angeles Dodgers y Cardenales de San Luis tendrá como protagonista principal al intérprete y comediante de 48 años entonando el himno nacional junto con las seis ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, los cuales se dividen en: Ejército, Cuerpo de Marines, Armada, Fuerza Aérea, Fuerza Espacial y Guardia Costera.

Jaime Camil personificará a Vicente Fernández en la serie El Rey

Otro de los proyectos en el cual Jaime Camil se está preparando para llevar a la pantalla chica es su serie biográfica sobre Vicente Fernández, una bioserie que será producida y distribuida por Caracol Televisión y Netflix. Contará con 36 episodios en total y se estima que se estrene en algún punto del 2022.

Cabe resaltar que Jaime Camil compartió hace varios días en su cuenta de Instagram unas fotos en donde se aprecia el parecido del actor con ‘El Charro de Huentitán‘. Asimismo, expresó que interpretar a Vicente Fernández es uno de los retos más importantes que se le ha presentado a lo largo de su carrera, el cual se siente orgulloso y contento en haber sido elegido para personificar a uno de los cantantes más emblemáticos de todo México.