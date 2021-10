Video muestra el terror de estudiantes al escuchar disparos en tiroteo en secundaria de Texas; reportan varias víctimas

Al menos tres personas heridas es el saldo al momento del tiroteo reportado en la secundaria Mansfield Timberview, en en Arlington, Texas.

El plantel está cerrado, mientras oficiales de agencias policiacas, como de Arlington y Mansfield, buscan al sospechoso y ponen a salvo a los estudiantes..

“Estamos en la escena de un tiroteo en la escuela secundaria Timberview. Estamos haciendo una búsqueda metódica”, tuiteó el Departamento de Policía de Arlington.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran el terror entre estudiantes.

#BREAKING: There is a potential active shooter at Mansfield Timberview High School. The campus is currently on lockdown. This is video from inside the school taken by a student. #ntTV #WeAreNorthTexas pic.twitter.com/Yl4hwFZcM1— ntTV News (@ntTV_News) October 6, 2021