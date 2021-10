La madre de Paris Hilton pedía ayuda a los paparazzi para encontrar a su hija cuando salía de fiesta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A día de hoy Paris Hilton es una DJ de éxito y una respetable mujer de negocios, pero nadie ha olvidado aún los años más salvajes de su adolescencia, sobre todo su madre Kathy. La joven celebridad se convirtió en una de las figuras más populares de la escena nocturna de Nueva York, donde vivía con sus padres y sus dos hermanos, antes incluso de ser lo suficientemente mayor como para entrar de forma legal en los club de fiesta.

La tendencia de Paris a desaparecer durante horas e incluso días cuando se escapaba de casa para eludir sus castigos se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para sus progenitores, que por suerte contaban con unos aliados inesperados a la hora de buscarla: los paparazzi que acostumbraban a seguirla a todas partes.

“Solía llamar a la recepción del New York Post a la una de la madrugada para decir: ‘Disculpen, soy Kathy Hilton… Eh, ¿saben por casualidad dónde está Paris ahora mismo?‘. Por norma general eran capaces de dar con su paradero y me decían: ‘La vieron a las 11:47 de la noche o a las 12:43 en este bar'”, ha desvelado ahora su madre en el podcast ‘Lunch with Bruce’.

Kathy ha querido hacer pública esta información para tratar de explicar por qué finalmente decidió enviar a Paris a un internado en el estado de Utah, donde esta última reveló recientemente que había sufrido todo tipo de abusos físicos y psicológicos.