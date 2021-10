La cantidad de multas y arrestos dejarán de ser un factor de peso para ascender a los policías de Nueva Jersey

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hasta hace algunas semanas si un policía de Nueva Jersey estaba en busca de un ascenso no sólo tenía que cumplir cabalmente con su tarea diaria, sino que debía sumar una cantidad considerable de multas y arrestos para ser tomado en cuenta.



Ambas acciones no sólo dejaban ver a sus superiores que estaba haciendo bien su trabajo, sino que sus horas efectivas estaban siendo bien aprovechadas, lo que les valía una buena calificación en su historial como empleados para una promoción a mediano plazo.



Pese a que ley de Nueva Jersey ya prohibía a la policía hacer uso de las cuotas para las detenciones y citaciones, seguían siendo tomadas en cuenta como una medida de evaluación general de su rendimiento, por lo que a diario “caían” no una, sino cientos de multas y arrestos.



Sin embargo, la ley cambió y aquel criterio de su desempeño ya no será un factor para alcanzar una categoría más alta dentro de la policía gracias a una nueva ley.



Hace más de tres meses el gobernador demócrata Phil Murphy recibió la propuesta de ley y fue hasta el jueves 7 de octubre que la firmó sin hacer algún comentario al respecto.



La senadora estatal demócrata Shirley Turner señaló a través de un comunicado que la ley era necesaria ya que por mucho tiempo la forma en que los esfuerzos percibidos o reales de algunos oficiales para lograr cuotas con el fin de obtener “evaluaciones más altas” tenían un efecto perjudicial en la comunidad.



Hasta el momento los efectivos de la policía de Nueva York no se han manifestado sobre la nueva ley que a la sociedad y a algunos senadores ha llenado de tranquilidad, lo cierto es que para el cuerpo de seguridad se acabaron aquellos días con los que con una buena cantidad de multas y arrestos podían llegar a conseguir el ascenso que desde hace algún tiempo estaban buscando.



La magnitud de unas multas trasladadas en dólares



Cabe recordar que en octubre del año pasado se dio a conocer que un grupo de oficiales de Nueva York repartió 62 multas a quienes violaron las normas de distanciamiento social impuestas en algunas zonas de Brooklyn y Queens con altos índices de brotes de Covid-19 y que ascendían a $150.000 dólares.



Los oficiales en aquel momento no sólo provocaron un derrame económico muy jugoso, sino que de paso se sumaron una buena calificación en su historial.

