MLS suspendió al colombiano Felipe Hernández por apostar en partidos de la liga (Detalles)

Felipe Hernández, mediocampista del Sporting Kansas City, ha sido suspendido de la Major League Soccer (MLS) luego de que una investigación lo encontrara culpable de haber participado en apuestas de partidos correspondientes a dicha liga.

El anuncio fue hecho por la MLS, que como castigo ha suspendido al futbolista colombiano nacionalizado estadounidense, por lo que resta de la temporada además de obligarlo a someterse a un tratamiento profesional contra la adicción del juego.

El ente rector del fútbol estadounidense informó que una investigación independiente que inició el pasado mes de julio, reveló que Felipe Hernández había participado en “juegos de azar deportivos extensos e ilegales” mientras formaba parte del Sporting Kansas City.

El nacido en Ibagué, Colombia, emitió un comunicado en el que aseguró que iniciaría un tratamiento para evitar que este tipo de situaciones afecten su carrera profesional en el futuro.

“Este verano me alejé del fútbol, el juego que significa tanto para mí, y comencé a recibir tratamiento para una adicción al juego. Durante los últimos meses, he podido reevaluar, asumir la responsabilidad de mis acciones y recibir la atención adecuada para algo que me ha afectado mucho”, expresó el centrocampista.

Por su parte, la MLS indicó que el Sporting Kansas City no participó en ninguno de los partidos que fueron apostados, y la investigación no encontró evidencia de que Hernández poseyera “información confidencial o no pública sobre esos dos partidos de la MLS”.

Felipe Hernández contó todo al Sporting Kansas City

Peter Vermes gerente del Sporting Kansas City, expresó que Hernández había informado su situación al club el pasado 5 de julio debido a que le preocupaba su seguridad personal por sus deudas de juego, sin embargo Vermes dejó claro en una conferencia de prensa el viernes que no estaba al tanto de si se había saldado la deuda de juego.

La investigación, que fue realizada por el bufete de abogados internacional Paul, Weiss, Rifkind Wharton & Garrison LLP, no encontró evidencia de que ningún partido de la MLS hubiera sido comprometido o que Hernández hubiera apostado alguna vez en un partido que involucrara a su propio equipo.

Hernández es el segundo atleta profesional en una liga deportiva de EE.UU. que ha apostado en su propio torneo en los últimos tres años luego de que se conociera que Josh Shaw de la NFL apostó en juegos de la NFL en 2019, mientras estaba en la reserva de lesionados con los Arizona Cardinals.

El mediocampista que había participado en seis encuentros esta temporada, marcando un gol y registrando dos asistencias, será elegible para la reinstalación el 1 de enero de 2022.

“La integridad de nuestro juego y la seguridad de nuestros jugadores es la máxima prioridad de la MLS”, dijo la liga en un comunicado anunciando la suspensión. “La MLS desea agradecer a las fuerzas del orden, al Sporting Kansas City ya la Asociación de Jugadores de la MLS por su cooperación y asistencia en este asunto”.

