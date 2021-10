Demi Rose dejó que su falda se deslizara hacía abajo y debajo no llevaba ni una minúscula tanguita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Demi Rose es atrevida. La joven modelo británica juega con la sensualidad y el erotismo en sus publicaciones. Y parece que estar en las playas mexicanas se han convertido en toda una inspiración, ya que desde que está disfrutando de las aguas de este país azteca, Demi se ha vuelvo más atrevida.

Días atrás dejó a muchos de sus fans deslumbrados, porque posó con lo que parecía ser una aleta de sirena. La larga falda con la que cubrió parte de su cuerpo, la hicieron lucir con si ella misma fuera una de estas famosas mujeres que desde las aguas del mar conquistan a piratas y marineros.

Y así, con ese mismo encanto de sirena, Demi Rose atrajó a sus fans al dejar que esta particular falda se desilzara hacía abajo, y dejara a la vista la total desnudez de su trasero. Ni una minúscula tanguita llevaba para ocultar la más grande de sus curvas.

Pero si creen que no hay algo más atrevido que esto, es porque no han visto aún su último post. En este Demi Rose aparece sin ropa y no hay censura que valga para su cuerpo. Un millón de likes recibió Demi con este nuevo destape en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

Delicadas tiras de tela, como hojas de palmera delgaditas visten la evidente desnudez de la modelo, Demi Rose