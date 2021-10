Delicadas tiras de tela, como hojas de palmera delgaditas visten la evidente desnudez de la modelo, Demi Rose

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Demi Rose es una de las modelos más famosas del mundo de Instagram. Con 17 millones de seguidores en esta red social, la joven británica enamora y altera los sentidos de todos los que la admiran, y aún más cuando se deja ver con porquita ropa. Actualmente Demi Rose está en Cobá, Quintana Roo, Mexico. Y desde sus playas está cautivando a todo el que la ve.

En su última publicación en Instagram, Demi posó con delicadas tiras de tela, como hojas de palmera delgaditas visten la evidente desnudez de la esta joven de 27 años de edad.

Días atrás, siempre en México, cautivó a todos cuando se dejó ver sin tanguita. Y es que Demi Rose desnudó su trasero en Instagram, y la censura nunca la alcanzó. Todo parece indicar que Demi tiene muy claro cuáles o cómo son las formas para poder enseñar todo lo que quiera, sin que la red social la calle. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

En su paso por Tulum ha dejado de ser una modelo de larga cabellera negra, para ser una sexy vaquera de rubios cabellos. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

