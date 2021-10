Fans de Adamari López atacan a Zuleyka Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El “No me importa” de Adamari López en Instagram ha generado un sinfín de reacciones. Celebridades, amigos, familiares y fans han comentado la publicación de la conductora de Hoy Día. Más de 243 mil reproducciones tiene ya el video que dejara en las redes la ex de Toni Costa. Hasta Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, reaccionó al post de Adamari López, alegando que esta era la respuesta de la actriz a la noticia que ellos lanzaron sobre la supuesta nueva novia de Toni Costa, la modelo Evelyn Beltrán.

Pero en medio de todos los mensajes que ha recibido Adamari López pero esta publicación, hubo una que se destacó, ya que muchos de sus fans salieron en su defensa, y por ende atacaron a la ex Miss Universo, Zuleyka Rivera. La también conductora de televisión le escribió esto a Adamari: “Najajajajaja pareces una niñita 👧”. Más de 400 “likes” se ganó la puertorriqueña por estas palabras, pero parece que no todos entendieron su mensaje.

Uno de los mensajes que denota malestar ante las palabras de Zuleyka Rivera a Adamari López es el siguiente: “Zuleyka Rivera, y quién dice que a su edad debe estar amargada. Es mejor sonreír y no estar amargada, o será que tu estas amargada a tu edad. La vida es bella sonríe y no te amarges”. Pero Zuyleyka también tuvo quien la defendiera, en su nombre respondieron: “Dios mio, lo dice en forma de humor. Relax”. Y así otro más salió en su clara defensa con un: “Mujer tú eres la que pareces amargada”.

Las palabras de Zuleyka iban más referidas al look de su compatriota, que a la actitud de ésta en el video, de ahí que dejase junto a sus palabras una muñequita. Otro más dijo: “Qué falta de empatía tienes. Ella -Zuleyka Rivera- no le dijo amargada, sólo le dijo que parece una niñita, ¿esta mal decirle así? No. Mal está lo que usted escribió. Endulce su vida, llévela de amor y deje su falta de empatía, su falta de interpretación y de amor a las mujeres. Caramba pero, Dios mío. @zuleykarivera que fina👏👏👏👏👏, así mismo , no le contestes”.

Pero es que no todos entendieron a Zuleyka: “Y qué quieres, que se comporte como viejita. Brinca tu también”. “Relax, no te aflijas porque está en todo su derecho. Después de tanta basura que le ponen aquí, bien por ella que lo tome así. Y al que le pique, pues que se rasque”.

Sigue Leyendo:

Sorprende el cambio corporal de Toni Costa ¿Nueva novia, nuevo cuerpo?

Adamari López dice que no le importa. Javier Ceriani afirma que esto es por la supuesta novia de Toni Costa

Adamari López recibió la visita de un ex novio en las instalaciones de Telemundo