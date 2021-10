Sorprende el cambio corporal de Toni Costa ¿Nueva novia, nuevo cuerpo?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dicen que Toni Costa tiene un nuevo amor. Dicen que el nombre de su nuevo interés romántico es Evelyn Beltrán. Y ahora que al parecer él también está invirtiendo más tiempo en el gimnasio para hacer músculos, muchos creen que todo es debido a esta nueva etapa de su vida.

Hay que señalar que para muchos el cambio en su físico es evidente, no se trata de un nuevo corte de cabello, únicamente, sino de sus músculos. El famoso coreógrafo de Univision es un hombre de contextura delgada, no es dado a tener o mostrar mucha musculatura, sin embargo, parece que eso está por cambiar. Sus brazos son la muestra de que él también tiene como propósito lucir mejor que nunca. Y es que convengamos que Adamari López, ahora que ha logrado bajar de peso, luce radiante. Y esto el mismo Toni Costa lo ha admitido.

De momento se desconoce si en efecto Evelyn Beltrán es la nueva novia de Toni Costa. Ha sido Chisme No Like, programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain el responsable de informar esta supuesta relación. Pero, por ahora, Toni no ha confirmado ni negado esta información. View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani)

Hace algunas horas, por otra parte, Adamari López compartió un video en el que salta y baila al ritmo de “No Me Importa”. Frase que acuña para responderle a todos aquellos que hablan u opinan sobre ella sin conocerla. Javier Ceriani afirma que este mensaje es una respuesta dirigida a su programa, en referencia a la información compartida sobre el supuesto nuevo romance de su ex, el padre de su hija Alaïa. View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani)

