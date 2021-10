Avioneta se estrella cerca de escuela secundaria en Santee, California

EL DIARIO.- Una avioneta se estrelló esta tarde cerca de una escuela secundaria en California; el accidente habría dejado dos personas muertas, dos personas más heridas y al menos dos casas destruidas, según los primeros informes.

Testigos describieron haber escuchado un enorme estruendo al momento en el que la avioneta se desplomó e impactó contra las casas y explotó en la ciudad de Santee, a unas 20 millas del centro de San Diego, California.

Un usuario de Twitter compartió estas imágenes del accidente de avioneta en Santee, California: #Santee pic.twitter.com/ytHMMjJxFD— Matt Gravette (@MattGravette) October 11, 2021

Fueron las autoridades de Santee quienes confirmaron la muerte de dos personas en el lugar del incidente, mientras que otras dos fueron trasladadas a un hospital. Las dos personas heridas, sufrieron quemaduras, dijo el jefe de bomberos John Garlow. Breaking News 10/11/2021: At approximately 12:00 pm today, a small twin engine plane crashed into two residential homes in Santee, at the corner of Jeremy Street and Greencastle. A delivery truck and a fire hydrant were also struck. It is unknown at this time how many pic.twitter.com/GG0pxtnq16— City of Santee (@CityofSantee) October 11, 2021

El departamento de bomberos llegó al lugar del desplome de la avioneta tan solo minutos después del accidente, mientas que la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego aconsejaron a las personas evitar el área en su página de redes sociales.

“​Una casa estaba envuelta por las llamas y una segunda casa también se incendió”, dijo Garlow. “Un camión de caja, posiblemente un vehículo de reparto de paquetes, también se quemó”, agregó el jefe de bomberos.