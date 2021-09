Declararon muertos a cinco marines desaparecidos tras accidente de helicóptero en California

En un desenlace lamentable de los acontecimientos, se declararon muertos a cinco marines de Estados Unidos luego de un accidente en el que un helicóptero MH-60S cayó hacia el mar en la costa de San Diego, California.

La información fue dada a conocer este sábado por la Flota del Pacífico de los Estados Unidos a través de su cuenta en Twitter, luego de que el incidente ocurriese el pasado martes, lo que generó una intensa búsqueda por parte de los rescatistas y finalmente fueron declarados fallecidos.

El helicóptero se encontraba realizando operaciones de rutinas partiendo desde el portaviones USS Abraham Lincoln cuando aconteció el inesperado descenso a 60 millas náuticas de la costa de San Diego.

The U.S. Navy has declared the five missing crew members of this week's MH-60S helicopter crash in the Pacific deceased, and shifted from search and rescue efforts to recovery operations today. (1/2)

