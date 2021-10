Bobby Larios rompió el silencio y contó su experiencia acerca del cáncer de próstata que padece

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor y presentador de radio Bobby Larios, pudo romper el silencio y declaró al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca) cómo fue que descubrió realmente su padecimiento de cáncer de próstata. “Me empecé a sentir raro internamente. De repente, me dolía la parte baja, pensé que eran los riñones. En las noches era más continuo el dolor. A veces, eran muy constantes las idas al baño; cuando iba al baño era como si fuera un tubo y tenía que pasar el agua, la orina, y había como algo que chocaba y era un dolor fuerte. Se me empezó a inflamar el estómago bajo, me dolieron los generales“, fueron las palabras de Bobby Larios al programa de televisión ‘Ventaneando‘.

Posteriormente, el cantante de 51 años aseguró a dicho programa que, los doctores pudieron encontrar su afección en una etapa temprana, pero ese detalle no hizo que se repusiera por su padecimiento y le costó mucho aceptar lo que podría significar su diagnostico. “Me dice [el doctor] tiene cáncer de próstata. Como he dicho, sea el cáncer que sea es cáncer. “Era una angustia, me puse a llorar“, agregó Larios.

Recordemos que el cáncer le fue diagnosticado a Bobby Larios hace cuatro meses atrás, siendo esta la segunda causa principal de muerte en Estados Unidos, por detrás del cáncer de pulmón. “Me hicieron doce biopsias, que son doce etiquetas diferentes, para poder saber dónde se encontraba la parte afectada“, comentó.

Asimismo, el también bailarín tuvo que someterse a seis semanas de radiación que, según por las propias de su médico, era la mejor forma de combatir el cáncer de próstata por completo. Antes de que el actor aceptara someterse a este tratamiento, Larios decidió contarle esta noticia a su madre, hijos y hermanos su estado actual.

A pesar de estar sumergido a esta preocupación, lo cierto es que el actor mexicano se mantiene positivo y actualmente sigue llevando al cabo el tratamiento para así eliminar por completo su cáncer de próstata. “Este tipo de enfermedades, que es un veneno, y si no lo combatimos en un principio es mortal. “No perder la fe jamás, nada. “Y seguir adelante con las cosas positivas“, expresó Bobby Larios al programa ‘Ventaneando’.

