Final de la Nations League: los memes que dejó el “robo” de Francia a España

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Polémica. De esta forma se podría calificar la final de la segunda edición de la UEFA Nations League, en la que Francia se impuso 2-1 a España en San Siro, Italia.

Con goles de Karim Benzema y Kylian Mbappé, el equipo galo se repuso del tanto inicial de Mikel Oyarzabal para darle la vuelta al resultado y quedarse con el título.

Las críticas y los memes abundaron en las redes sociales, en vista de que hubo dos jugadas controversiales que determinaron el desenlace de esta final.

A la media hora del partido, cuando el marcador iba 0-0, el árbitro Anthony Taylor no señaló penalti después de que Jules Koundé golpeara el balón con el brazo.

Mientras estaba dentro del área, el central del Sevilla interpuso con el codo un centro de Rodri Hernández. A pesar de que España reclamó penal, no hubo sentencia.

La Roja inauguró la pizarra al minuto 64, mediante Oyarzabal. Sin embargo, la alegría le duró poco, porque Benzema empató las acciones un minuto después. View this post on Instagram A post shared by MEMEDEPORTES (@memedeportes)

Cuando faltaban 10 minutos para que finalizara el tiempo reglamentario, Mbappé recibió un pase de Benzema hacia el espacio y concretó la remontada en San Siro.

No obstante, en la repetición de la jugada se aprecia que hubo un ligero offside por parte del astro del PSG. El VAR no señaló nada y Francia se consagró campeona. View this post on Instagram A post shared by MEMEDEPORTES (@memedeportes)

Memes previos a la final entre Francia y España

También puedes leer:

Otro lío de faldas en Francia: modelo de OnlyFans afirma que rechazó oferta sexual de un jugador de la selección

Cristiano Ronaldo superó a Sergio Ramos e impone récord de más partidos como internacional (VIDEO)

PSG pide castigo contra el Real Madrid por el caso Mbappé: “Es una falta de respeto”