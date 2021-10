VIDEO: Chipper Jones se roba el show con “error” en el juego entre Bravos de Atlanta y Cerveceros de Milwaukee

El legendario pelotero Chipper Jones se robó el show en el tercer juego entre Bravos de Atlanta y Cerveceros de Milwaukee por la Serie Divisional de la Liga Nacional, al fallar un batazo de foul que parecía tener controlado y terminó siendo un momento de risas para los fanáticos presentes en el estadio.

Un batazo conectado por el mexicano Luis Urías, se fue a la tribuna VIP donde se encontraba Chipper Jones junto otros fanáticos, en ese momento en exaltado al Salón de la Fama de la MLB intentó atraparlo pero la pelota golpeó su mano y terminó en el suelo.

El hecho causó suspenso y posteriormente risas tanto de los fanáticos presentes en el estadio, como de los jugadores de los Bravos Ian Anderson, Freddie Freeman y Travis d’Arnaud, quienes habían salido de su posición en busca de ese elevado.

Bravos derrotaron a los Cerveceros y se van arriba en la serie

Después de show de Chipper Jones, los Bravos vivieron una nueva alegría cuando a la altura del quinto inning, Joc Pederson apareció como bateador emergente para conectar un dantesco jonrón con dos compañeros en base y colocar el 3-0 en la pizarra que terminaría siendo el definitivo del encuentro.

Con este batazo ante el lanzador Adrian Houser, Joc Pederson entró en la historia de las postemporada de MLB como el primer jugador que pega dos jonrones como emergente ante el mismo pitcher, así lo indicó la experta en estadísticas de MLB, Sarah Langs.



that's even across postseasons



and his have both been in this series— Sarah Langs (@SlangsOnSports) October 11, 2021

