José Luis Perales le dice adiós a los escenarios después de 50 años con dos majestuosos conciertos en los Estados Unidos

El músico español José Luis Perales dará inicio a la gira “Baladas para un despedida” con una presentación 27 de Octubre en el Beacon Theater en New York y otra el 30 en el James L. Knight Center de Miami. Esto para decirle adiós a los escenarios después de 50 años consecutivos girando y enamorando a todos con su letras, música y majestuosas interpretaciones. El cantante conversó en el exclusiva con El Diario y nos contó sobre este cierre de capítulo en su vida.

No es un adiós a sus fanáticos y mucho menos a la música. Simplemente, se despide de los escenarios y de todo lo que implican las giras como las que José Luis Perales hizo durante más de 5 décadas. Han sido millones de fans en el mundo los que corean sus canciones. ¿Quién no ha escuchado “Y cómo es él”, “América”, “Te quiero” y “La llamaban loca”?. La respuesta es simple, muy pocos. José Luis Perales es parte de la cultura de todo hispano alrededor del mundo. Por generaciones hemos escuchado sus temas de nuestros padres padres y abuelos, y así mismo hemos hecho con nuestros hijos. De hecho, él propio Perales asegura que su público siempre lo ha impresionado: “Me vienen a ver rockeros o personas muy jóvenes diciéndome que me admiran y yo no entiendo de dónde”.

Ya ha realizado varias presentaciones en España, donde ha sacado lágrimas, risas y sobre todo ha dejado claro lo que su música implica en la vida de muchos. Aunque los años de experiencia que pesan en los hombros de José Luis Perales sean la mitad de un siglo, él se mantiene casi como aquel joven muchacho que nació Castejón, España que inició estudios de electrónica para luego dedicarse a la música. “Jamás quise ser cantante de pararme en los escenarios, donde probablemente me están viendo desde la punta del cabello hasta los pies. Siempre me asomo y, al ver la cantidad de personas, me genera nervios ese tamaño de compromiso. Preferiría que no hubiese nadie”, dijo el cantante.

Ante la pregunta obvia de cómo quieren que lo recuerden, José Luis Perales ríe y dice: “No tienen que recordarme para nada. Ya eso pasó y yo ya no estaré cuando parta”, insistió manteniendo su sencillez. Pero este músico ha sido el responsable de grandes temas con mucho reconocimiento mundial, pero no precisamente por haberlos interpretados sino por haberlos compuestos para artistas como Rafael, Rocío Jurado, Miguel Bosé, Mocedades, entre muchísimos otros.

“Para Rafel compuse más de 30 canciones. Siempre hemos hecho equipo. Rocío Jurado también es una gran cantante para mí”, responde ante la pregunta de quiénes han sido las personas claves en su carrera. José Luis Perales es casi una máquina de hacer canciones. No ha parado desde que comenzó y la buena noticia es que, aunque se retire de los escenarios, no dejará de hacer música.

“Ya se tienen 76. Quiero irme a mi finca con Manuela y disfrutar de mis nietos, verlos jugar. Desde hace mucho tiempo no viajo solo. Si mi mujer no viene, prefiero no ir”, dijo Perales absolutamente babeado por su tesoro más preciado, su familia.

En cuanto a la música que se hace actualmente, José Luis Perales afirma: “Son épocas distintas. En aquel momento estaban pasando otras cosas: ahora suceden otras tantas. Son tiempos distintos. Eso no quiere decir que una sea mala y la otra bueno o al revés, solo eso: tiempos distintos”.

Más de 70 fechas tiene programadas José Luis Perales para decirle adiós a los escenarios. Después de sus conciertos en Nueva York y Miami de la mano de Emporio Group volverá a Europa para regresar el 2022 a México y Latinoamérica, donde está la fanaticada más fuerte de Perales.

Sin duda, es un gran momento para el artista y sobre todo para sus fans que podrán verlo por última vez el 27 de Octubre en el Beacon Theater en New York y otra el 30 en el James L. Knight Center en Miami.

