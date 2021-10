Madre del bebé que cayó por una alcantarilla de Nueva Jersey habla por primera vez de cómo lo rescató

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado mes de septiembre una madre de Nueva Jersey vivió su peor pesadilla, su hijo de 14 meses desapareció frente a su mirada en cuestión de segundos.



La joven madre contó en su momento que llevó a su pequeño a que disfrutara del parque Kawameen Park en Union Township, pero nunca imaginó que ahí dejara de ver a su hijo por cuestión de minutos.



A un mes de aquel episodio, la madre reveló a “Good Morning America” que en aquel momento no alcazaba a entender cómo había desaparecido su bebé frente a su mirada.



“Lo estaba mirando y de pronto ya no. Simplemente se había ido”, contó sobre el momento exacto de la desaparición con la voz entrecortada.



Asimismo, señaló que de inmediato emprendió su búsqueda: “No había señales de mi hijo, así es que corrí (a buscarlo) Lo único que podía escuchar era ‘mamá, mamá’ y yo me preguntaba ¿a dónde se fue?”.



Entre su desesperación, llamó inmediatamente al 911 para pedir ayuda al tiempo que gritaba “¡Henry! ¡Henry! ¡Henry!”.



“Necesito a alguien, necesito que alguien venga (a ayudarme) hay una alcantarilla abierta”, revivió el mensaje que dio a la operadora.



Durante su llamada al 911, la madre escuchó como la voz de Henry se alejaba cada vez más y decidió ir a su rescate.



Así es que saltó por la alcantarilla y tomó a su hijo antes de que al agua lo arrastrara por el túnel hacía un área subterránea donde le fuera imposible ingresar por el tamaño.



Cuando el cuerpo de rescate llegó al Kawameeh Park la madre con su hijo en brazos estaban por salir de la alcantarilla, acto que fue reconocido por las autoridades del lugar, así como por personas que se encontraban en el lugar.



“Fue sorprendente que ella pudiera salir de allí con él porque no hay una escalera de acceso ahí fuera. Ella debió agarrarse a la cornisa y saltar de allí”, dijo en su momento Anthony Schmidtberg, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Union Township.



Según informes oficiales, el niño cayó alrededor de 7 pies y el agua del alcantarillado le llegaba al cuello.



Aunque la madre y su hijo aparentemente no resultaron con alguna herida que requiriera ir a un hospital, aun así, fueron trasladados por una posible intoxicación debido a el agua sucia que pudieron haber bebido.



Se cree que el alcantarillado se quedó sin tapa después del paso del huracán Ida que dejó varios percances, como la devastación de grandes áreas verdes en Nueva Jersey.



Te puede interesar: