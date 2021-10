Video: el impactante cambio físico de Samir Nasri, exjugador de la selección de Francia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Samir Nasri, exjugador de la selección de Francia, sorprendió a propios y extraños con un impresionante cambio en su forma física. El francés, con paso por grandes equipos de Europa, disputó un partido amistoso con leyendas del Olympique de Marsella y se le vio totalmente distinto, con varios kilos de más respecto a lo habitual.

Samir Nasri, who retired a month ago during a charity match 😰😳😳



pic.twitter.com/CZZecptp5I— 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖠𝖫𝖲 🦅 (@IFAST66) October 13, 2021

El exjugador de apenas 34 años oficialmente se retiró del fútbol en septiembre de 2021 tras estar más de un año sin equipo. En el partido compartió con otras figuras del fútbol, como Didier Drogba y Djibril Cissé. Incluso Tony Parker, leyenda del baloncesto francés, estuvo en el campo. Samir Nasri was back on the pitch playing for Marseille in a charity game 😃



He announced his retirement just last month pic.twitter.com/Zwuk6sr73L— Goal (@goal) October 13, 2021

Las leyendas del Olympique de Marsella vencieron 7-4 al 11 ideal UNICEF de Arsene Wenger. 😄 All smiles, all for a good cause.



It was a Match for Heroes to remember as OM Legends ran out 7-4 winners over Arsene Wenger's UNICEF XI this evening at the @orangevelodrome. 🌟 pic.twitter.com/VkGaffWQCM— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) October 13, 2021

Samir Nasri tuvo una carrera de mucho talento y también de polémicas. Inició con el Olympique de Marsella, y luego pasó por el Arsenal, el Manchester City, el Sevilla, el Antalyaspor, el West Ham y finalmente el Anderlecht. Con Francia vivió el proceso desde las inferiores hasta la selección mayor.