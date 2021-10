Mónica Morales, la defensora televisiva de la comunidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mónica Morales sale todos los días a los vecindarios de Nueva York buscando resolver alguno de los muchos problemas a los que se enfrentan los neoyorquinos, bien sea un asunto de vivienda, de servicios o de justicia social, lo que la ha convertido en una especie de justiciera televisiva.

Desde hace más de seis años, a través de su segmento “Monica Makes it Happen”, la galardonada periodista del noticiero PIX11 News, ganadora de seis premios Emmy, se ha dado a la tarea de ser la voz de los más necesitados, trabajo que la llena de orgullo y el que asume con toda responsabilidad.

“Me sentía frustrada de cubrir historias y de no poder hacerles seguimiento o hacer que algo pasara, de no poder ayudar, y uno de mis jefes sugirió usar la frase ‘Monica makes it happen’, y comencé a decirlo al aire y así empezó todo”, cuenta sobre el inicio accidental de su segmento diario de las 5:45 pm., con el que ha visitado más de 150 desarrollos de vivienda pública, ayudado a reparar más de 45 casas y a restaurar la calefacción y el agua caliente en más de 55 edificios de la ciudad.

Los “Follow-up Fridays” (Viernes de Seguimiento) ’, nominado a un Emmy este año, muestran los resultados obtenidos por Morales y su pequeño equipo de producción.

“Creo que la salsa secreta de la franquicia es que regresamos, que chequeamos, que mostramos que sí se ha resuelto el problema. Y cuando no lo resuelven, también lo reportamos. Creamos un sistema de chequeo y balance en televisión que es muy efectivo”, dijo la ganadora de numerosos premios y reconocimientos de la comunidad, como el Premio al Servicio Comunitario Canon Fredrick Boyd Williams 2018 y el Premio Voz Latina del Pueblo 2018 de la Cámara de Comercio Hispana de Long Island, por su enfoque en ayudar a las familias hispanas.

Su trabajo le permite también dar a conocer las historias de personas que trabajan para mejorar sus vecindarios, quienes asegura, suelen ser en muchas ocasiones latinos.

“Me gusta resaltar a aquellas personas que están haciendo cosas en su comunidad. Las latinas que he conocido, que son ahora mis amigas, para mi son heroínas cuyas historias no se cuentan, no tienen reconocimiento. Son como mi madre, que hacía todo en casa, cocinaba, limpiaba, se encargaba de que fuéramos a la escuela, y nunca recibía créditos”, señala.

Morales citó los ejemplos de Lucria Ortiz, CEO de The Yonkers Family YMCA, una puertorriqueña quien a pesar de su cargo se monta en los camiones a repartir comida a los necesitados; o Danielle Hernández, residente del Lower East Side, quien creó un jardín comunitario en el edificio de NYCHA donde reside, así como programas infantiles, y además emprendió una batalla en contra del problema de las ratas en el área.

“Estas son solo dos, pero siento que las personas liderando los cambios en las comunidades y tomando acción son típicamente latinas”, recalca.

Con su madre como ejemplo, quien era boliviana y falleció víctima del cáncer, Mónica Morales asegura que seguirá atendiendo las peticiones de las cientos de personas que se comunican con ella cada semana.

“Salimos todos los días, por años, por el compromiso que tenemos con la comunidad. Si hacemos una historia, las personas saben que vamos a regresar hasta que se resuelva”, concluye.



Para denunciar un problema, los televidentes pueden enviar un mensaje a través del email: monica@pix11.com