Disney Plus reveló el primer tráiler oficial de la serie documental de “The Beatles: Get Back”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El servicio de suscripción de vídeo Disney Plus reveló este jueves el primer tráiler oficial de la serie documental de ‘The Beatles: Get Back’, el cual será una producción original dirigida por Peter Jackson y en este nuevo vistazo se visualizan diversas imágenes de la agrupación preparándose para dar su primer concierto en vivo en 1961.

Dicha serie estará dividida en tres capítulos, de aproximadamente dos horas cada uno, los cuales se estrenarán el 25, 26 y 27 de noviembre de este año, en donde los espectadores podrán conocer los inicios de esta banda mediante una perspectiva más sincera y humana.

“Muestra el proceso creativo de The Beatles mientras intentan escribir 14 canciones nuevas y se preparan para su primer concierto en vivo después de más de dos años”, agregó la plataforma de servicio streaming en un comunicado. Cabe destacar que la producción de esta serie documental se realizó a partir de casi 60 horas de filmaciones, las cuales fueron rodadas mediante 21 días por el cineasta Michael Lindsay-Hogg y con más de 150 horas de audio nunca antes escuchado, un material que estuvo guardado en una bóveda durante cinco décadas.

“Jackson es la única persona en 50 años que accedió a ‘este tesoro’ de The Beatles y lo recuperó de manera brillante. El resultado final es un retrato increíblemente intimista de The Beatles, donde se puede ver cómo, en un momento en el que se encuentran entre la espada y la pared, igual pueden apoyarse en su amistad, buen humor e ingenio creativo“, señaló la cuenta de Disney Plus.

Posteriormente, las personas serán testigos acerca de cómo esta banda se convirtió en una de las más íconicas y legendarias por la crítica de la música popular y de la música rock en general. Esta serie documental presentará, por primera vez en su totalidad, el último concierto en vivo que ofreció The Beatles en la azotea de Savile Row (Londres), así como también diversas canciones pertenecientes a sus dos últimos álbumes: Abby Road y Let It Be.

‘The Beatles: Get Back’ contará con la participación de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison tomando los roles de productores ejecutivos.

SIGUE LEYENDO: