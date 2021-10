“La familia de mi novio me entrevistó para saber si soy suficientemente buena para él”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Conocer a la familia de la pareja siempre supone un poco de estrés, pues es el momento de saber el origen del compañero o la compañera y subsisten las dudas sobre la imagen que daremos en ese primer encuentro. Pero la mujer de esta historia tuvo un primer encuentro bastante singular con la familia de su novio, pues sintió como si la entrevistaran para saber si es suficientemente buena para él.

A través del popular foro de Reddit, la chica narró su primera experiencia con su familia política que, por cierto, goza de una buena posición económica. “Primero, su hermano, que está en un campo de trabajo similar, comenzó a interrogarme sobre mi trabajo como si fuera una entrevista. Terminé bromeando diciendo que no hablo de negocios a menos que me paguen por ello”, escribió la chica identificada como “lovemycar66”. “Me preguntó un poco groseramente si acababa de entrar en ese campo para conocer a un hombre rico (mi novio y su familia son ricos), así que le dije que estaba en esto para superar a los hombres ricos”, escribió la chica.

“Me sentí como si me estuvieran haciendo preguntas y preparándome para ser juzgada”, relató. Luego tuvo una conversación con la madre quien la cuestionó sobre sus habilidades para las labores del hogar, a lo que ella respondió que su novio era mejor cocinero que ella. Luego de un rato, obviamente la chica decidió retirarse temprano de la reunión familiar, decisión que fue cuestionada por su pareja.

“Le dije que me sentía como si me estuvieran entrevistando para un trabajo de ‘buena esposa’ en lugar de simplemente conocernos socialmente. Y siento que eso no es algo que disfruto”, expresó. Él explicó que todas las mujeres que se unían a la familia “habían sido ‘cuestionadas’ un poco”, pero que su familia merecía una segunda oportunidad.

Cuando ella le comentó que no quería pasar el Día de Acción de Gracias o Navidad con su familia política, su novio argumentó que ella no estaba siendo razonable. “Siento que él está siendo insensible y me empuja a ir a un lugar donde no me respetan”, escribió la chica.

Los usuarios de Reddit vertieron sus propias opiniones en el foro: “Consideraría darle a la familia una segunda oportunidad si se toma en serio la pareja, poder socializar con ellos haría la vida mucho más fácil. NO vaya al Día de Acción de Gracias o Navidad, es una idea terrible. Su familia probablemente estará más arraigada en sus ‘costumbres’ y se sentirá posesiva”, aconsejó uno.

“Sus ‘formas’ son estúpidas, anticuadas, groseras y misóginas. Si el novio no te respalda, necesitas encontrar un mejor hombre y una mejor familia. ¿Por qué socializar con idiotas?”, cuestionó otro. “Tu novio ha dejado en claro que aprueba el comportamiento y está de acuerdo con él (…). Necesitas creerle cuando te muestra quién es”, expuso un tercero.

