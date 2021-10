Como en las películas: robo millonario de joyas a plena luz en calle de Nueva York en 30 segundos, con dos ladrones armados

Dos hombres aparentemente armados con una pistola robaron bolsas con joyas por valor de más de $1 millón de dólares del maletero de un automóvil en frente de su dueño, ayer en Brooklyn (NYC).

El robo aconteció en Borough Park, en la calle 47 entre las avenidas 14 y 15, al mediodía. Un video de vigilancia publicado por Boro Park Shomrim mostró cuán rápido se desarrolló todo el incidente. Se puede ver a los dos sospechosos metiendo la mano dentro de la ventana del lado del conductor de un automóvil estacionado, aparentemente exigiéndole a la víctima que abriera el maletero, dijo la policía.

En la parte trasera del sedán había un par de bolsas de lona negras que contenían una variedad de joyas, con una etiqueta de precio que, según los investigadores, estaba apenas por debajo de los $1.2 millones de dólares. Todo el atraco duró sólo 30 segundos. No se reportaron heridos y la policía dijo que la pareja huyó en un sedán negro con placas temporales de Nueva Jersey.

El robo es similar a uno ocurrido durante el verano, cuando una mujer reportó que le habían robado una bolsa de 70 libras con joyas por valor de más de $1 millón de dólares. No hay indicios de que ambos casos estén conectados, acotó NBC News.