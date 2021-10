Cuenta de TikTok pone a la venta huesos humanos en línea

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jon-Pichaya Ferry llevó su pasión por la osteología a otro nivel después de que decidió poner a la venta huesos humanos que van desde espinas, cráneos y muchos más a través de su cuenta de TikTok que lleva por nombre JonsBones.



El joven de tan solo 21 años reveló a ABC News que cuando era niño su padre le regaló el esqueleto de un ratón y más allá de horrorizarse sintió una fascinación inmediata que fue desarrollando con más fuerza con el paso del tiempo hasta emprender como vendedor de huesos humanos.



La idea de Ferry es que a través de sus productos la sociedad no tenga que acudir a una biblioteca e incluso a la universidad de medicina para conocer sobre la osteología y “des estigmatizar una industria estigmatizada” por lo que en su sitio pueden comprar costillas por solo $ 18 y calaveras por $ 2,000.





Su negocio, que se encuentra ubicado en Nueva York, ha atraído la mirada tanto de curiosos como de expertos en la materia como quiroprácticos, artistas, museos y universidades, éstos tres últimos son quienes más consumen sus productos.



“Creo que cuando se trata de osteología humana es un tema extremadamente delicado, realmente creemos que el propósito original de estas piezas era la educación y la comprensión”, dijo Ferry al cuestionarle sobre quienes creen que está lucrando con su negocio.



Los huesos que vende este joven provienen de fuentes médicas que son usados para la educación, así como de personas que ya no los quieren o bien de alguien que heredó los huesos de un familiar fallecido. @jonsbones I think it’s incredible to see the differences between humans and other animals! #bonetok #cow #femur ♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] – Elliot Van Coup





Si bien la venta de huesos humanos de Ferri no es el único en Estados Unidos, sí es el único que cuenta con una red social, ya que está prohibida la venta y comercialización de éstos a través de Facebook, Twitter, Instagram e incluso YouTube, más no en TikTok razón por la que cuenta ha obtenido más de 5 mil seguidores y 22 millones de me gusta.



Jon-Pichaya Ferry toma tan enserio su negocio que evita preguntar a sus clientes para qué usaran los huesos humanos, ya que como bien asegura: “Es muy difícil para la compañía médica poder rastrear exactamente cómo el cliente o el paciente usará esa receta…”, esos sí, instruye a los clientes sobre el cuidado de éstos.



Mientras los seguidores de Jon-Pichaya Ferry creen que su negocio es “el mejor” a su alrededor ha surgido una gran controversia por la venta de cuerpos humanos que deberían estar reposando en alguna fosa y no en un anaquel en espera de ser vendidos.



