“Hay demasiada gente en el mundo”: asambleísta demócrata de Nueva York pide tener menos hijos para salvar el planeta del cambio climático

Deborah Glick, asambleísta demócrata estatal de NY, hizo un peculiar comentario ayer en su cuenta Twitter, sugiriendo que la población mundial ha crecido de manera desproporcional, afectando el planeta Tierra.

“La población mundial en 1950: 2.5 mil millones; en 2015: 7.3 mil millones. La falta de planificación familiar debido al fanatismo religioso – ha estresado el planeta. Algo de lo que nadie quiere hablar”, escribió en Twitter.

“El tweet se hace eco de la justificación declarada ofrecida por Thanos, el villano ficticio de los cómics de Marvel y las películas de éxito de taquilla “Avengers”, “Infinity War” y “Endgame”, mientras intenta justificar su plan para acabar con la mitad de la población del universo con un chasquido de sus dedos”, ironizó New York Post.

Si bien el mensaje a favor de la planificación familiar de Glick no pide que la mitad de la población mundial se convierta en polvo, es al menos la tercera vez en los últimos años que la asambleísta del distrito 66 (Bajo Manhattan) hace comentarios similares, según muestran los registros.

En 2019 Glick defendió su decisión de retrasar la legislación de la subrogación paga en el estado Nueva York, una de las principales vías para que las parejas LGBT se conviertan en padres. La medida enfureció a muchos electores en su distrito, que incluye el vecindario históricamente gay y bohemio West Village.

La medida finalmente se convirtió en ley después de que se incluyó en la legislación presupuestaria obligatoria del estado para eludir su oposición. Próxima a cumplir 71 años de edad, Glick ha sido asambleísta desde 1991.

“Personalmente, como ambientalista, entiendo que tenemos demasiada gente en el mundo y como alguien que ha presidido el Comité de Servicios Sociales en el pasado, sé que tenemos cientos de miles de jóvenes en busca de familias“, dijo a los periodistas en junio de 2019, promoviendo la adopción por encima de los vientres en alquiler.