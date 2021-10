Megan Fox revela que padece dismorfia corporal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Megan Fox sobresale porque se le considera como una de las mujeres más hermosas de la industria cinematográfica de Hollywood, pero la actriz también tiene inseguridades.

Esto le ha llegado a crear problemas a ella misma, tal y como lo confesó en una entrevista concedida a la revista ‘GQ’, donde quiso sincerarse sobre el padecimiento que sufre.

“Tengo dismorfia corporal. Tengo muchas inseguridades profundas”, compartió con el medio del que fue portada junto a su novio, el cantante Machine Gun Kelly.

Según lo expertos, esta enfermedad es un trastorno obsesivo que consiste en una preocupación fuera de lo normal por algún defecto, ya sea real o imaginado, percibido en las características físicas propias. Sí, dicho defecto existe, la preocupación y ansiedad experimentada por estas personas es excesiva, ya que lo perciben de un modo exagerado.

“No quería que me vieran, no quería tener que tomarme una foto, posar para una revista, caminar sobre una alfombra roja, no quería que me vieran en público por el miedo y la creencia de tener la certeza absoluta de que se burlarían de mí, o me escupirían, o alguien me gritaría, o la gente me apedrearía o me atacaría por sólo haber aparecido”, compartió.

“Puedes mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es preciosa, su vida debe ser muy sencilla’. Y la mayoría de ellos no sienten eso que piensan de ellos”, explicó.

Por lo general, el trastorno dismórfico corporal no mejora por sí solo. Si no se trata, puede empeorar con el tiempo y provocar ansiedad, depresión grave e incluso pensamientos y conductas suicidas.

Es por eso que Megan comenzó a trabajar en sí misma en cuanto a la percepción que los demás tienen de ella.

No es la primera vez que la actriz habla sobre su autopercepción, ya que en 2019 contó en otra entrevista el daño que le había hecho ser sexualizada por la industria del cine, expresando: “Creo que tuve un colapso psicológico en el que no quería hacer nada”.

