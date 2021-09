VIDEO: La verdad detrás de la polémica pelea entre Machine Gun Kelly y Conor McGregor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El paso de Machine Gun Kelly por la gala de los MTV Video Music Awards, celebrada este domingo, 12 de septiembre, casi se salda con una visita al hospital.

El cantante se vio involucrado en un altercado con el luchador Conor McGregor, quien es la última persona a la que querría enfrentarse la mayor parte del mundo.

Las versiones apuntan a que el peleador de artes marciales mixtas le pidió a MGK que se tomaran una foto juntos, petición que al ser negada encendió los ánimos.

Se hicieron de palabras, tanto así que incluso McGregor soltó un par de golpes, pero de inmediato fue contenido por la seguridad del evento y del cantante, que afortunadamente no alcanzó a tocar.

Cabe decir que, al quedar atrapada en medio de los dos, Megan Fox reaccionó al momento para evitar que la situación pasara a mayores y trató de separarlos.

Este fue el altercado que hubo anoche en la alfombra roja de los VMA entre Machine Gun Kelly y Conor McGregor. Tuvieron que ser separados. pic.twitter.com/yMxBc7ZP0W — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) September 13, 2021

Más tarde se vio al deportista irlandés limpiándose el smoking, que se le había manchado con la bebida que minutos antes sostenía en la mano y que acabó arrojando al suelo en un ataque de frustración.

El altercado solo duró un par de segundos, pero eso bastó para convertirse en uno de los momentos más comentados de la noche, ya que los usuarios de las redes sociales no lo dejaron pasar desapercibido.

Finalmente, no hubo que lamentar heridos y tras los hechos, fue el propio Conor quien se refirió a la situación indicando que “absolutamente nada” pasó entre ellos en la alfombra roja, incluso negó conocer a Machine Gun Kelly.