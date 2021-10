VIDEOS: Latinos de los Red Sox hacen historia en los playoffs de MLB con dos Grand Slams en innings seguidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los latinos J.D. Martínez y Rafael Devers, hicieron historia con los Red Sox de Boston en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana que ganaron 9-5 ante los Astros de Houston, al convertirse en el primer equipo de la MLB que conecta dos grand slams en innings consecutivos de un juego de postemporada.

Los Medias Rojas no tardaron mucho en pasar la página por la derrota del primer juego y comenzaron fuerte la primera entrada con un doble de Kyle Schwarber y bases por bolas consecutivas a Rafael Devers y Alex Verdugo, luego llegó el turno del pelotero de ascendencia cubana J.D. Martínez, quien pegó un bambinazo de cuatro carreras ante el abridor venezolano de los Astros, Luis García.

EVERYBODY GET UP IT'S TIME TO SLAM NOW! pic.twitter.com/gsgJhge9f8— Red Sox (@RedSox) October 16, 2021

Un episodio después, Kevin Plawecki tomó un boleto a la primera base y seguidamente Christian Arroyo y Kike Hernández conectaron par de sencillos. Ya con las bases llenas, llegó el momento histórico para el dominicano Devers quien conectó un cuadrangular de línea al jardín derecho, ampliando la ventaja para Boston a 8-0 y apenas era el final de la segunda entrada. Bases juiced, Raffy lets loose! pic.twitter.com/Jk8UTPJFUP— Red Sox (@RedSox) October 16, 2021

Cabe destacar que hasta el día de hoy, solo los Orioles de 1961, Twins de 1962, Cerveceros de 1980, Red Sox de 1984 y los Dodgers de 2021, son los cinco equipos que han logrado dos grand slams en las dos primeras entradas de un juego, sin embargo todos fueron en la temporada regular. The Red Sox are the 1st team with 2 grand slams in a postseason game



There are only 5 prior regular-season instances of a team hitting 2 in the 1st 2 innings:



5/2/21 Dodgers

8/7/84 Red Sox

4/12/80 Brewers

7/18/62 Twins

5/9/61 Orioles— Sarah Langs (@SlangsOnSports) October 16, 2021

