Video: Carlos Correa pega jonrón y se “perrea” a Boston en el Juego 1

Memorable. De esta forma se podría calificar el bat-flip o perreo —como se le conoce en Latinoamérica— de Carlos Correa, en el triunfo 5-4 de los Astros de Houston sobre los Medias Rojas de Boston.

El campocorto puertorriqueño fue una de las grandes figuras del Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al conectar jonrón y darle la ventaja (4-3) a su equipo durante el séptimo inning.

Carlos Correa mandó la pelota a las gradas. 💥 pic.twitter.com/rBLuHz8mdW — LasMayores (@LasMayores) October 16, 2021

Correa pegó un cuadrangular solitario frente al derecho dominicano Hansel Robles. Después de romper el empate, el boricua disfrutó su momento con tremendo perreo, en el que dijo: “Es mi hora”.

El pelotero de 27 años de edad hizo una pausa de algunos segundos en el plato. Con su mano derecha señaló la muñeca opuesta, en alusión a un reloj. Su batazo tuvo una distancia estimada de 350 pies.

Poder latino en Houston

Fue el estacazo número 18 en Playoffs para Correa, quien superó al dominicano Albert Pujols en el quinto puesto de por vida en carreras empujadas (55 en total) en postemporada o Serie Mundial.

“Cuando empiezan los Playoffs mis compañeros me dicen: ‘Es la hora de que llegues. Ahora ve allá y pega jonrones’. Me dijeron que diera golpecitos en el reloj cuando bateara el jonrón”, declaró el boricua. View this post on Instagram A post shared by Houston Astros (@astrosbaseball)

En compañía de Carlos Correa, el venezolano José Altuve también destacó. Tras estar en desventaja, empató las acciones por medio de un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada.

Por los Medias Rojas destacó el puertorriqueño Kike Hernández, quien se fue de 5-4, con dos carreras anotadas y dos impulsadas. El segundo juego se disputará este sábado, también en Houston.

