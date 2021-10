Video: Luiz Felipe se subió en la espalda de Joaquín Correa para celebrar la victoria de la Lazio sobre el Inter y terminó expulsado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la victoria de la Lazio sobre el Inter (3-1), una confusa situación terminó de mala manera para Luiz Felipe, defensor del conjunto celeste. El brasileño, eufórico por el triunfo, saltó al campo a celebrar y se le subió en la espalda a Joaquín Correa, excompañero que se convirtió en su amigo durante su etapa en la Lazio. Pero el argentino no se lo tomó bien, y el árbitro menos.

El brinco de Felipe hizo enfurecer a Correa, quien reaccionó con un manotazo para quitárselo de encima. De inmediato, jugadores de ambos equipos se pusieron cara a cara.

Todo ocurrió enfrente del principal del encuentro. Y aunque el partido había finalizado, no fue impedimiento para que tomara la decisión de expulsar al jugador de la Lazio, aún cuando éste intentaba explicarse entre lágrimas.

Fue un momento negativo para los dos protagonistas, que afortunadamente ya han pasado la página. Luiz Felipe explicó la situación a través de Instagram. Subió una galería de fotos junto a Correa, acompañado de un grato mensaje.

“Terminé saltando sobre los hombros de ‘Tucu’ porque es uno de los grandes amigos que me ha dado el fútbol. Nuestras familias son amigas y siempre hemos sido muy cercanas. Allí lo que más quería era abrazarlo y bromear sobre el resultado, hasta donde nuestra amistad lo permite, pero me emocioné… ¡Te amo, hermano!”, contó el brasileño. View this post on Instagram A post shared by Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

“Tucu” también se disculpó por toda la situación, deseando que nunca hubiese ocurrido. “Vamos a pasar la página“, señaló en una historia de Instagram.