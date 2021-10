La joven de 27 años que impacta por ser maquillista profesional solo con ayuda de su boca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La vida está hecha de retos y solo los más fuertes serán capaces de superarlos para salir adelante. Algunos ven las cosas desde una perspectiva diferente a la de los demás, lo que les hace brillar y sobresalir entre los otros, sin importar las adversidades que se encuentran a su alrededor.

Ese es el caso de una joven mujer de 27 años, la cual se ha vuelto viral en redes sociales por ser una gran maquillista, a pesar de sus limitaciones físicas.

Su nombre es Clelia Rodrigues, viven en Visconde do Rio Branco, Brasil, y hace tiempo decidió abrir una cuenta en TikTok para mostrarle y compartirle al mundo el gran trabajo que hace como maquillista profesional pese a no poder usar sus brazos y manos.

Clelia nació con una enfermedad llamada artrogriposis múltiple congénita (AMC), un problema de salud poco común que provoca rigidez en 2 o más articulaciones, por lo que su movilidad es limitada, sobre todo de sus brazos.

Pero esto no impidió que la chica soñara desde muy niña en convertirse en una gran maquillista profesional, lo cual la llevó a hacer la labor con ayuda de su boca y practicando con familiares y amigas para así poder pulir su técnica y habilidad.

No fue sino hasta hace 3 años cuando entró de lleno al mundo del maquillaje y recientemente ha dejado sorprendido a más de uno con el excelente trabajo que realiza.

