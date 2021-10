VIDEO: Hombre parapléjico afroamericano fue sacado a la fuerza de su auto y arrastrado en el suelo por la policía de Ohio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre parapléjico afroamericano fue sacado a la fuerza de su auto por parte de agentes de la policía de Ohio y lanzado al suelo, pese a la insistencia del agredido de que tenía discapacidad en las piernas.

A través de un video, la policía de Dayton, ciudad de Ohio, publicó un video con NBC News en donde se muestran a dos agentes ordenando a Clifford Owensby, quien estaba en su auto, que saliera durante una parada de tráfico.

En las imágenes se puede escuchar a Owensby advertirle a los policías que era parapléjico, a lo que uno de los agentes intentó ayudarlo, pero el hombre se negó y les preguntó la razón de su detención. “No puedo salir del vehículo, señor”, se le oye decir.

Here is a Community Incident Briefing regarding the investigation and traffic stop that occurred on September 30, 2021https://t.co/nXxGnyT07R — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) October 8, 2021

Al momento en que uno de los oficiales le ordenó que saliera para que un perro antidroga detectara alguna sustancia ilegal, Owensby se opuso y amenazó con demandarlo.

“No, no, no, no, no me vas a tocar. Definitivamente no me vas a tocar. Habrá una demanda si me pones las manos encima sin ningún motivo, hermano“, dijo el hombre con discapacidad.

Cuando ya los ánimos se caldeaban, el ciudadano pidió a alguien que se acercara a grabar el episodio mientras que les decía a los oficiales que llamaran a un supervisor.

“Vas a salir de este auto, así que puedes cooperar y salir o te arrastraré fuera del tu vehículo, ¿ves tus dos opciones aquí?”, amenazó uno de los oficiales a Owensby.

Sin embargo, ante la negativa de salir, fue cuando lo desabrocharon por la fuerza y se puede observar que es arrastrado por los hombros y sus rastas.

Tras esta reacción, Owensby comenzó a gritar y suplicar ayuda, mientras los agentes lo empujaban hacia el pavimento, y uno de ellos le colocaba la rodilla en la espalda.

Posteriormente el agredido pidió que llamaran a la “policía real”, y uno de los oficiales lo amenazó, informó NBC News.

A través de un comunicado, Jerome A. Dix, presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Dayton, indicó que el viernes en la noche los oficiales supuestamente se ofrecieron a ayudar a Owensby cuando les dijo que era parapléjico, pero ante la negativa por colaborar, los agentes intensificaron sus respuestas.

“Los oficiales siguieron la ley, su capacitación, las políticas y el procedimiento del departamento”. Dijo el comunicado. “A veces, el arresto de personas que no cumplen (la ley) no es bonito, pero es una parte necesaria para la aplicación de la ley para mantener la seguridad pública, que es una de las ideologías fundamentales de nuestra sociedad”.

Entretanto, Clifford reveló haber sufrido raspaduras al momento en que fue sacado del vehículo y que había recaído de una lesión en la espalda como consecuencia del forcejeo.

Los agentes implicados no han sido identificados por la policía y el incidente aún está bajo investigación, por lo que alguna conclusión se conocería en los próximos días.

