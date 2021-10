Ismael Cala: “Yo no tengo ningún tipo de vergüenza sobre mi orientación sexual”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En una entrevista exclusiva con Raúl González para ‘Despierta América en Domingo’, Ismael Cala habló, por primera vez, de su pareja, y pidió hacer una aclaración: “Yo no tengo ningún tipo de vergüenza sobre mi orientación sexual”.

González visitó el ‘Cala Center’, un espacio construido por él y su equipo, en donde además de vivir, se realizan talleres de conexión con el interior y el exterior, con el mundo espiritual, entre otras cosas.

En una charla de grande amigos, Cala le hizo varias confesiones a Raúl: que a sus 23 años vivió una doble vida, que extraña y le gustaría regresar a la televisión, que cuando renunció a CNN en Español sentía que el personaje público que le estaba ganando al Ismael persona. De sus sueños y hasta del enfrentamiento que tuvo con Jorge Ramos.

En un momento de la entrevista Raúl le preguntó si un motivador se deprime, en ese momento Cala le confesó que por una pregunta parecida tuvo un enfrentamiento con Jorge Ramos.

En una entrevista en su programa en Univision fue wow… Me dice que porque tú eres un motivador, predicador… Yo le dije: “No, Jorge, que te motive tu abuela”… Las abuelitas motivan… Yo no quiero motivar a nadie, yo me he auto definido como un estratega de vida y emprendimiento“, dijo Cala en ‘Despierta América en Domingo’.

Después de dar un paseo por Cala Center, plantar un árbol juntos, y hablar sobre la posibilidad de tener o adoptar hijos, González le preguntó si estaba con su pareja, a los que Ismael, por primera vez tocó el tema de su vida privada. Sin dar nombre y sin especificar le respondió.

“Mi pareja está aquí, este proyecto no lo hubiese podido hacer solo si no tengo un cómplice, alguien que de verdad está ahí, un corazón repleto de amor, una historia de 10 años que tampoco es que haya sido fácil, esta historia de ‘Blancanieves’, del príncipe y la princesa, sino una historia de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de construir este proyecto de vida juntos“, comenzó diciendo Cala y pidió hacer una aclaración.

“Yo no tengo ningún tipo de vergüenza sobre mi orientación sexual… Hay personas que a lo mejor dicen, no habla de su vida privada, ¿será que tiene vergüenza?… No, vergüenza tienes tú. Simplemente quiero respeto“.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA EN VIDEO:

