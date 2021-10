‘El Gordo y Las Flaca’ sobre Aracely Arámbula: “Nuestra reportera dice que no abrió la puerta”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Nuestra reportera dice que ella no abrió la puerta”… Así comenzó el show de ‘El Gordo y la Flaca’, hablando de la controversia que se armó en Los Angeles, con Aracely Arámbula y su equipo, cuando intentando preservar la privacidad de los dos hijos que tuvo con Luis Miguel, Miguelito y Daniel, terminaron en un incidente con un grupo de reporteros.

El altercado, que terminó con tintes legales, se produjo en sábado en Los Angeles, a la salida de la obra ‘Por qué los hombres las prefieren cabronas’, que protagoniza la Chule. Allí la estaba esperando un grupo de reporteros como suele pasar siempre. La diferencia, es que esta vez estaban Miguelito y Daniel, quienes habían ido a ver a su madre.

Como es sabido, Aracely preserva la imagen de los menores y la ley de California, en este caso, la avala. El problema se suscitó cuando, escondidos los niños en el vehículo, alguien, del costado donde estaban todos los reporteros, abre la puerta creando el pánico y asustando a los menores.

¿Quién fue y por qué lo hizo?… Aunque a ciencia cierta no se sabe aún, luego de que el abogado de la actriz, Guillermo Pous, compartiera en Instagram un video desde adentro del auto, se ve que supuestamente habría sido la reportera de ‘El Gordo y la Flaca’, María Hurtado, quien abrió la puerta de la camioneta. “Si abrió la puerta nuestra reportera está muy mal hecho”, dijo De Molina.

Lili Estefan y Raúl de Molina abrieron el show tocando este tema tan delicado, el que venían reportando desde el lunes, sin imaginar que ellos mismos quedarían implicados. De Molina explicó que él acababa de hablar con el abogado de Aracely Arámbula, que este le dijo que era la primera vez que los niños iban al teatro a ver a su madre.

Un poco nerviosos, en especial Lili, intentaron explicar lo sucedido hablando uno encima de otro, dificultando la posibilidad de entender.

“Ahora están diciendo que la reportera nuestra, María, abrió la puerta del carro donde estaba bajándose Aracely Arámbula”, dijo Raúl, y con más calma pidió a la producción que pusieran el video que se tomó desde adentro del automóvil en la pantalla grande para analizarlo en vivo.

“Nosotros hemos hablado con nuestra reportera María que dice que ella no abrió la puerta y que si ella lo hubiera hecho, nos lo hubiera dicho. El video pudiera enseñar otra cosa“, dijo De Molina tratando de explicar… “Pudiera ser ella, pero no se ve“, agregó.

“No importa quién lo hizo, lo principal es que no está bien hecho, al final tenemos que darnos cuenta que son menores de edad, sabemos la posición en la que está Aracely Arámbula, no solamente por los hijos que son menores de edad, sino por los problemas legales que tiene con Luis Miguel a través de los años“, intentó dar su punto de vista Lili.

De Molina seguía tratando de describir la imagen del momento ya con el uso de un apuntador… “Pareciera que ella abre la puerta (María Hurtado), pero no se ve el momento que toca el lugar en donde se abre. Ella dice que no lo hizo, pero en el video, según el abogado de Aracely Arámbula, y quien lo vea pudiera decir que sí abrió la puerta”.

“Los niños fueron protegidos, lo importante es aprender de esto, quién lo hizo a lo mejor nunca vamos a saberlo, lo principal es que no es correcto, no está bien hecho“, siguió justificando Lili intentando ponerle paño frío a la situación.

Raúl de Molina hizo la salvedad de que en el show no se mostró la cara de los menores, y dijo que él le consultó a otros abogados que le dijeron que no era delito abrir la puerta del vehículo, que el delito sí era hostigar a lo menores.

“No estamos diciendo que no lo hicimos, o que no lo hizo la reportera del ‘El Gordo y la Flaca’ o lo hicieron otras personas, estamos enseñando el video, y pudiera ser que lo hizo, ella nos garantiza a nosotros que ella no lo hizo y que había otra persona que abrió la puerta… Y si abrió la puerta está extremadamente mal“, quiso dejar claro De Molina la postura del show.

Por eso para concluir, volvió a repetir: “Si abrió la puerta nuestra reportera está muy mal hecho, y si fue así le pedimos disculpas a Aracely Arámbula“.

