Hulk será padre con la sobrina favorita de su ex esposa y recibió dura contestación [Video]

Hace cinco días el futbolista Givanildo Vieira de Souza, mejor conocido como Hulk, hizo oficial en sus redes sociales que será padre por cuarta vez en sus 35 años de vida, pero esta vez tendrá una hija con la que era sobrina preferida de su ex esposa Iran Angelo.

“Y como todo lo que hacemos en nuestra vida, nos dejamos guiar por la voluntad soberana de Dios… ‘Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: si pedimos algo según la voluntad de Dios, él nos escuchará. Juan 5:14’. Bienvenida a mi hija, mi pequeña Zaya”, posteó el futbolista del Atlético Mineiro, en su cuenta de Instagram, junto a su actual pareja para anunciar el sexo de su hija.

Hulk estuvo casado por 12 años junto a Iran Angelo de Souza y tuvieron tres hijos: Ian, James y Alice. Tras su separación en 2019 el delantero empezó a salir con la sobrina predilecta de su ex mujer y se desató la polémica. Tanto es así que Iran reveló que Camila Angelo era como una hija para ella.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, dijo en su momento. “Había enterrado una hija en vida”, se refirió a su sobrina Camila.

Al enterarse que su sobrina le dará una hija al que fue su esposo, y una prima nueva a sus tres hijos, dejó un picante mensaje en su cuenta de instagram.

“Las mentiras y las deslealtades son como cuchillos, nos cortan la carne, nos hacen sangrar, secar, morir un poco por dentro. Pero para el que tiene a Dios, esta muerte significa renacer. Renazco con cada desilusión, con cada mentira descubierta, porque Jesús me hizo fuerte. Gracias Señor, por otra liberación”. View this post on Instagram A post shared by Iran Angelo 🙏🏻❤️😘😍 (@iran_angelo)

