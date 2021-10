Misterio resuelto: Teco explica por qué algunas luces de la calle en Tampa son púrpura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace algunos días los transeúntes de Tampa se han percatado de que el servicio público de iluminación cambió de color, de ser amarillo pasó a púrpura, dejando a más de uno sorprendido y a otros más con la duda del por qué del “nuevo color” en el alumbrado.



8 On Your Side reveló que después de una charla con Tampa Electric se aclaró el misterio detrás del color púrpura que inunda el área de Tampa.



“Algunas de esas luces, sobre todo unas versionas que se fabricaron en 2019 tuvieron algunos problemas en los que la luz puede aparecer de color púrpura. Es un problema con los filtros”, contó la portavoz de TECO, Cheriie Jacobs.



También señaló que el problema está exactamente en los filtros que son rojos, amarillo y azul, es decir, en los colores primarios.



“Así que hay rojos, azul y amarillo, pero si quitas el amarillo ¿Qué te queda? Rojo y azul, lo que provoca un color púrpura. Cuando todos esos filtros no funcionan correctamente se puede distorsionar el color de la luz”, explicó Cheriie Jacobs.



El color púrpura que los transeúntes han notado a primeras horas de la mañana no se quedará así, pues según TECO están trabajando en reemplazar los focos y han pedido a la sociedad reportar las luces con defecto para poder cambiarlas.



El reporte se podrá hacer a través de el sitio oficial de TECO donde el usuario podrá contestar un formulario sencillo donde darán detalles del lugar donde se encuentra la luz púrpura, así como proporcionar el número de 10 dígitos que aparece en el poste afectado.



Después de levantar la denuncia, el cambio de luces se hará dentro de los cinco días posteriores a la denuncia.



Una vez más la sociedad jugará un pape importante en el alumbrado de Tampa que ha generado mucha curiosidad, pero que podría llegar a provocar un accidente de no arreglarse de manera oportuna.



