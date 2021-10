Hombre que presuntamente agredió sexualmente a una mujer al interior de un tren en Pensilvania es un extranjero ilegal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Días atrás salió a la luz pública un video donde se puede observar a un hombre afroamericano presuntamente abusando sexualmente de una mujer al interior de la línea Market-Frankford de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) que se dirigía hasta la ciudad de Upper Darb ante la mirada de otros usuarios quienes en lugar de ayudar a la víctima prefirieron grabar los hechos con sus teléfonos móviles y posteriormente distribuir el material.



A más de una semana del acontecimiento, el presentador de “Trucker Carlson Tonight” confirmó que el supuesto agresor es un extranjero ilegal con antecedentes penales que debió haber sido deportado del país desde hace algunos años.



Según el periodista especializado en temas políticos, Fiston Ngoy quien fue arrestado la semana pasada, llegó a Estados Unidos de manera legal en 2012 gracias a una visa de estudiante, sin embargo, al congoleño se le venció la visa en 2015 debido a que no pudo seguir estudiando, por lo que su situación migratoria cambió en automático a inmigrante.



Asimismo, se reveló que Fiston Ngoy de 35 años cuenta con múltiples arrestos y dos condenas por delitos menores, uno por sustancias controladas y otro por abuso sexual.



A decir del presentador de televisión, los registros judiciales del presunto agresor sexual también muestran que en 2017 Fiston Ngoy se declaró culpable en Washington D.C. del delito menor de abuso sexual y fue sentenciado a 120 días de prisión y nueve meses de libertad condicional.



Trucker Carlson enfatizó al decir que Ngoy nunca fue deportado porque recibió una suspensión de expulsión de un juez de migración en marzo de 2019 después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración determinara que su delio menor de delito sexual no era “un delito grave”.



Fiston Ngoy fue arrestado la semana pasada



Después de que se filtraron los videos de la presunta agresión sexual de Fiston Ngoy la policía lo arrestó el miércoles por la noche por cargos que incluyen violación, agresión sexual y agresión indecente agravada sin consentimiento por haber atacado presuntamente a una mujer a bordo de un tren cerca de Filadelfia.



Más tarde la policía confirmó que el agresor acosó por al menos 40 minutos a su víctima, eventualmente le arrancó la ropa, le agredió sexualmente ante la mirada de otros usuarios.



“Estoy consternado por aquellos que no hicieron nada para ayudar a esta mujer. Cualquiera que estuviera en ese tren tiene que mirarse en el espejo y preguntar por qué no intervino o por qué no hizo algo“, dijo en su momento Timothy Bernhardt, superintendente del Departamento de Policía de Upper Darby Township.



A su favor, Fiston Ngoy dijo a través de un comunicado que conocía a su víctima, aunque no recordaba su nombre, y que su encuentro fue consensuado.

